Чоловіка відомої української співачки затримали за підозрою у викраденні автомобіля

Чоловіка відомої української співачки затримали за підозрою у викраденні автомобіля

В авто чоловіка поліцейські виявили електронні пристрої для злому транспортних засобів.

В Одесі затримали чоловіка за підозрою в незаконному заволодінні автомобілем преміум-класу Hyundai Santa Fe.

Як передає пресслужба управління Нацполіції в Одеській області, 40-річного зловмисника схопили по гарячих слідах. Чоловік мав намір повернути транспортний засіб власниці за пів ціни. Він виїхав вночі у місто в пошуках дорогої іномарки. А коли знайшов, свій автомобіль залишив, а на чужому втік.

"Під час обшуку в автомобілі, що належить затриманому, поліцейські виявили електронні пристрої для злому транспортних засобів, пістолет травматичної дії, паспорт, виданий на його ім’я іноземною державою, та інші речові докази протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні пресслужби.

od.npu.gov.ua

Водночас, як передає "Думская", затриманим зловмисником виявився чоловік відомої української співачки Вікторії Петрик Володимир Андрушкевич. Вікторія іноді ділилася фото з коханим у соцмережах, проте завжди закривала його обличчя смайликами.

Вікторія Петрик з чоловіком / instagram.com/viktoria_petryk

Наразі приморський райсуд посадив чоловіка у СІЗО на 60 діб, із можливістю внесення застави у 744,3 тис. грн.

Читайте також: