Чоловіка загиблої в моторошній ДТП Анни Жук судитимуть: що йому загрожує

Анна Жук загинула в ДТП

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Чоловік блогерки Анни Жук, яка 24 січня загинула в моторошній ДТП, постане перед судом.

Полтавська обласна прокуратура провела розслідування. Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіка загиблої блогерки, який перебував за кермом авто, звинувачують в порушенні правил безпеки, що призвело до смерті Анни Жук та заподіяло серйозні травми водієві вантажівки, яка була припаркована за межами проїзної частини.

Полтавська обласна прокуратура повідомляє, що на чоловіка Анни Жук наразі чекає суд. Якщо його провину доведуть, то йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі, із забороню кермувати автомобілем протягом трьох років. До слова, чоловікові загиблої блогерки інкримінують порушення ч. 2, статті 286 Кримінального кодексу України.

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Фото з місця ДТП, в якій загинула Анна Жук

Загибель блогерки Анни Жук в ДТП — що відомо

Українська блогерка Анна Жук загинула в моторошній аварії, яка сталася вранці 24 січня на трасі Київ-Харків. Автівка Жук, за кермом якої перебував її чоловік, врізалася у вантажівку, яка нерухомо стояла за межами проїзної частини. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Водій вантажівки дістав серйозні травми.

Правоохоронці оголосили про підозру чоловікові Анни Жук. На період розслідування йому обрали запобіжний захід. Чоловіка відправили під варту. Внесення застави не передбачалося.