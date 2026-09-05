"Чоловікам легше піти": Григорій Решетнік зізнався у серйозній кризі в шлюбі з дружиною

Григорій Решетнік із дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

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Український телеведучий Григорій Решетнік розповів про серйозну кризу в шлюбі з дружиною, блогеркою Христиною.

Шоумен не приховує, що в його стосунках із коханою далеко не все ідеально. Зокрема, парі свого часу довелося пройти серйозне випробування, що вони ледь не розлучились. Григорій Решетнік на YouTube-каналі «Сила впливу» говорить, що це було 10 років тому. Тоді в подружжя ще не було стабільності у фінансовому плані, вони жили в не найкращий умовах, до того ж саме народився первісток. Врешті, проблеми накопичились, що лиш негативно впливало на стосунки. Проте подружжя вирішило дати другий шанс одне одному. Вони багато розмовляли, і це дало результат.

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«Це було років, мабуть, 10 тому, на початках. У нас не було якихось таких фінансових можливостей, які закривали б наші базові потреби. У нас народилася маленька дитина — це також стрес. Ми жили на орендованій квартирі, тік дах, якісь ремонтні роботи були, холодно. Коли накопичується в родині дуже багато проблем, чоловікам легше піти від них, забутися. Певні вагання і поневіряння були. Ми в той момент багато почали розмовляти, і це, власне, врятувало. Якось ми дійшли до того, що треба дати шанс стосункам, продовжити», — говорить ведучий.

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Григорій Решетнік із дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

До речі, Григорій Решетнік не приховує, що й сварки в їхній сім’ї теж бувають. Здебільшого саме ведучий йде на примирення, оскільки не хочеться витрачати час на конфлікти. Проте бувають моменти, коли шоумен не поступається, тоді вже перший крок робить Христина.

«Сваримося, дуже багато. Я намагаюсь не витрачати час на якісь сварки. Життя швидкоплинне, тому не хочеться витрачати час. Але іноді бувають моменти, що я проявляю свою таку чоловічу харизму і також можу мати собі ціну затягнути час, щоб власне Христинка також зробила висновки», — ділиться ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Григорій та Христина Решетніки стали жертвами крадіїв. Подружжя пограбували за кордоном.

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