Чоловіком, якого Кацуріна забрала з родини, виявився її колишній, який пішов до Дорофєєвої

Днями рестораторка Даша Кацуріна поділилася історією, що колись забрала чоловіка з родини і, за її словами, карма її наздогнала.

Так, у своєму Telegram-каналі "grls’ club katsurina" Даша Кацуріна відверто розповіла, що у 16 років сильно закохалася у чоловіка, який на той момент був одружений.

Та дівчині було байдуже і вона зробила все для того, аби той чоловік покинув свою дружину і пішов до неї. Кацуріна тоді не назвала імені чоловіка, втім уважні фанати зрозуміли, що йдеться про ресторатора Мішу Кацуріна.

Міша і Даша Кацуріни / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Так, 2013 року Міша Кацурін одружився з дівчиною на ім'я Євгенія Панова. Та вже за декілька місяців Кацурін зустрів юну Дашу. Врешті, як зізнається сама Кацуріна, її намагання зруйнувати шлюб Міші і зробити все, аби він пішов до неї, увінчалися успіхом. У лютому 2015-го Міша і Женя розлучилися. А у вересні того ж 2015-го Кацурін вже зіграв весілля з Дашею.

Міша Кацурін з ексдружиною Женею / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Я подорослішала і багато думала про себе та про свої вчинки. Мені було соромно та кепсько, коли я зрозуміла, як боляче зробила цій дівчині, я навіть цьому хлопцю казала, що до мене це повернеться. Так і трапилося", - відверто поділилася Даша днями.

Міша Кацурін з ексдружиною Женею / Фото: instagram.com/zhentsy

Міша Кацурін з ексдружиною Женею / Фото: instagram.com/zhentsy

Даша і Міша Кацуріни були разом сім років. Цьогоріч у березні вони оголосили, що розлучаються. А вже в червні Кацурін підтвердив, що зустрічається зі співачкою Надею Дорофєєвою.

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