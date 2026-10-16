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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
564
Час на прочитання
2 хв

"Чому 4 роки віддав армії?": актор-воїн Ращук шокував словами про батька в окупації та загиблого друга

Актор і військовий зізнався, чому досі запитує себе, заради чого віддав роки армії, та пригадав найбільш болісні втрати.

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Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Володимир Ращук

Володимир Ращук / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Український актор і військовий Володимир Ращук відверто розповів про болісні зміни у світогляді після років на фронті, загибель найкращого друга в Маріуполі та стосунки з батьком, який залишається в окупації.

Актор зізнався, що саме повномасштабна війна допомогла йому по-справжньому усвідомити власну українську ідентичність. На фронті він переосмислив своє минуле, історію та культуру країни. Водночас військовий не приховує, що досі має запитання до людей, які продовжували жити звичним життям, поки він захищав Україну. Ці думки викликають у нього суперечливі почуття. Адже війна забрала не лише роки життя, а й близьких людей та можливість повернутися додому. Попри пережите, Ращук переконаний: за власні рішення він може відповідати перед собою зі спокійною совістю.

«Хоча мені, звісно, болить, коли думаю: чому я чотири роки віддав армії, а хтось жив своє щасливе життя? У мене досі є ці запитання. Але в кожного своя реальність, і кожному потім дивитися у вічі дітям. За себе я спокійний: моя совість чиста», — поділився Ращук в інтерв’ю OBOZ.UA.

Володимир Ращук

Володимир Ращук

Особливе місце в його серці посідає рідний Маріуполь. Актор зізнається, що найбільше сумує за Азовським морем, його запахом і місцями, де минули дитинство та юність. Саме там він уперше вийшов на театральну сцену, однак драмтеатр, який був важливою частиною його життя, знищений. Нині в окупованому місті залишається батько Ращука. Чоловіки тривалий час не спілкувалися через різні погляди на війну, проте згодом змогли відновити контакт. Тепер вони намагаються частіше розмовляти, хоча політичних тем уникають. За словами актора, батько пережив складну операцію та болісно усвідомлює, що невідомо, коли вони зможуть побачитися.

Володимир Ращук

Володимир Ращук

Ще одна трагедія, з якою Ращуку довелося змиритися — загибель найближчого друга. Чоловік загинув від російської ракети майже на початку повномасштабного вторгнення. Їхня дружба тривала з дитинства, а родини були близькими ще до їхнього народження.

«Це був навіть не просто друг — він був мені ближчим за брата. Наші мами ще з візочками разом гуляли. Страшна втрата, його поховали біля власного дому», — з болем пригадав військовий.

Володимир Ращук / © instagram.com/vikki.bilan

Володимир Ращук / © instagram.com/vikki.bilan

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Ращука після його зрад зізналася, про що шкодує у колишньому шлюбі.

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