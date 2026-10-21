Чому Вєрка Сердючка співає російською під час війни: продюсер розкрив справжню позицію Данилка

Юрій Нікітін та Вєрка Сердючка

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Український продюсер Юрій Нікітін прокоментував позицію Андрія Данилка під час війни й чому його Вєрка Сердючка виступає з російськомовним репертуаром.

Як відомо, мовне питання довкола артиста підіймали неодноразово. Так, ще минулого року Сердючка наробила галасу своїми російськомовними хітами «Все будет хорошо», «Дольче Габбана», які виконала в одному з комплексів Києва.

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Тоді справа дійшла навіть до мовного омбудсмена, який ініціював перевірку. Самі ж представники команди зірки пояснювали, що Сердючка говорила на «полтавському суржику», виконувала авторські пісні та регулярно допомагає ЗСУ. У результаті зірку не покарали, але омбудсмен усе ж наголосив на «етичних міркуваннях».

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Вєрка Сердючка / © Фото з власного архіву

Цього разу свої пояснення надав продюсер Вєрки Сердючки. В інтерв’ю Василю Тимошенку Юрій Нікітін вступився за зірку. На його думку, співак має чітке бачення власної творчості й не схильний відмовлятися від переконань.

«Це треба у Данилка спитати, тому що він має дуже сталу позицію відносно багатьох речей. Тобто, якщо він має позицію, він від своєї позиції не відмовляється. І він вважає, що якщо пісня написана в якомусь періоді, вона має залишитися в тому періоді, бо це був певний період життя. Його позиція така, що він писатиме нові пісні українською, а зараз переспівує Поклада, Рибчинського…» — пояснив Юрій Нікітін.

Юрій Нікітін і Андрій Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

Нікітін також запевнив, що не намагався тиснути й переконувати Данилка перекласти старі хіти українською. Він підкреслив, що поважає творчий вибір артиста, якого вважає однією з ключових постатей української культури часів незалежності.

«Я дуже поважаю його позицію. Це позиція артиста, який виходить на сцену, великого артиста, фактично генія. Як на неї можна впливати? Сердючка — не просто артистка, яка співає пісні. Це епоха», — підсумував продюсер.

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Нагадаємо, нещодавно Юрій Нікітін розкрив секрет 29-річної співпраці з Данилком і які труднощі у них можуть виникати у команді.

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