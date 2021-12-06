Чорнявий Дмитро Гордон з млосним поглядом показав, який вигляд мав 31 рік тому

Чорнявий Дмитро Гордон з млосним поглядом показав, який вигляд мав 31 рік тому

Журналіст показав себе молодим.

Український телеведучий та журналіст Дмитро Гордон полюбляє показувати архівні фото.

Так, зірка вкотре у своєму Instagram поділився знімком, на якому зображений ще зовсім молодим. Дмитро постав на фото з густою чорнявою шевелюрою та млосним поглядом. Окрім того, видно, що ведучий, який і зараз має неперевершений вигляд, у молодості був дуже струнким.

Дмитро Гордон в молодості / instagram.com/gordondmytro

До слова, фото було зроблене 31 рік тому у Тбілісі. На фото юний Дмитро зображений у діловому костюмі.

До речі, вже як за традицією, фани Гордона написали чимало саркастичних коментарів під дописом. Вони сподіваються, що їхній кумир відповість їм. Зокрема, прихильники зірки писали таке:

А можна з вами познайомитися 1990 року?

Дмитре, часом не ви знімались у "Бригаді"?

Тоді ще дозволяли їздити до Грузії

Читайте також: