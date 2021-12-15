Чорнявий Ектор Хіменес-Браво показав, який вигляд мав у 16 років

Зірка розповів, як він почав працювати на кухні.
Відомий колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво пригадав свої юначі роки.
До слова, у своєму Instagram зірка поділився архівними світлинами. На першому знімку ще зовсім юний Ектор позує перед камерою у стильному вбранні, а другому – кухар показав фото свого обличчя.
Знаменитість за цей час неабияк змінився, його зовсім не можливо впізнати. Так, Ектор, який і зараз має гарний вигляд, раніше був струнким красенем з чорнявою шевелюрою.
Окрім того, зірка розповів, як почав працювати на кухні.
"Моє дитинство закінчилося в 16 років. Я пішов працювати до ресторану. Тоді він ще був фаст-фудом. Господар ресторану розповів мені дуже багато чого про цей бізнес, дав багато цінних рекомендацій та порад. Побачив мій талант, скерував. Я дуже намагався показати свій потенціал, все що вмію та можу", - розповів Ектор.
Завдяки порадам господаря фаст-фуду зірка пішов далі навчатися. Ектор зізнається, що досі вдячний чоловіку за те, що розгледів його потенціал.
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