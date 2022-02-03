Чотирьох людей затримали у справі про смерть зірки "Дротів" Майкла К. Вільямса

Хоча судмедексперти кваліфікували смерть актора як нещасний випадок, правоохоронці розцінили її як вбивство.

Чотирьох чоловіків заарештувала поліція Нью-Йорка і Пуерто-Ріко у справі про смерть американського актора Майкла Кеннета Вільямса, який зіграв Омара Літла у серіалі "The Wire" ("Дроти").

Про це у середу, 2 лютого, повідомляє ВВС.

Зазначається, що серед затриманих, зокрема, Ектор Роблес, Луїс Крус, Карлос Маччі та Ірвін Картахена. Їх підозрюють у продажі наркотиків, які зірка приймав перед смертю.

Нагадаємо, що причиною смерті Вільямса стала госта наркотична інтоксикація. Його тіло знайши у квартирі в Нью-Йорку у вересні минулого року. Зірці було 54 роки.

За версією правоохоронців, підозрювані продавали наркотики з домішками фентанілу, синтетичного і смертельно небезпечного опіоїду. Чоловікам вже висунули звинувачення у змові з метою розповсюдження наркотичних речовин.

"Смертельним опіоїдам, зокрема фентанілу та героїну, все одно на те, хто ви і чого досягли. Вони просто підживлюють залежність і призводять до трагедії, - підкреслив прокурор США Даміан Вільямс. - Це криза громадської охорони здоров'я. І її потрібно зупинити".

Раніше слідчі отримали записи камер відеоспостереження, на яких вказані чоловіки продавали Вільямсу наркотики за день до того, як актора знайшли мертвим.

За словами правоохоронців, підозрювані продовжили продаж препаратів навіть після того, як дізналися, що їхній товар вбив Вільямса. І хоча в Управлінні старшого судово-медичного експерта Нью-Йорка смерть актора кваліфікували як нещасний випадок, у поліції її розцінили як вбивство.

За даними Daily Beast, поліціянти вивчили записи з камер спостереження по всьому місту, щоб відстежити номерні знаки автомобілів підозрюваних.

Як повідомлялося, Майкла К. Вільямса знайшли мертвим у квартирі в Нью-Йорку 6 вересня. У його організмі виявили фентаніл, парафторфентаніл, героїн і кокаїн.

В останні роки Вільямс відверто розповідав про свою боротьбу з наркозалежністю, яка, за його словами, не зникла після того, як він отримав популярність в "Дротах" на початку 2000-х.

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"Я грав з вогнем, - казав він Newark Star-Ledger в 2012 році. - Це було лише питанням часу, коли мене спіймають і моя справа виявиться на обкладинці таблоїду, або я потраплю до в'язниці, або, що ще гірше, я помру. Озираючись на це зараз, я не розумію, як я не потрапив в мішок для трупів".

Уродженець Брукліна здобув славу завдяки серіалу HBO "Дроти", в якому зіграв грабіжника, який спеціалізувався на затриманні наркоторговців у Балтіморі. Впродовж 2002-2008 років вийшло п'ять сезонів кримінального трилера.

Актор також відомий за роллю Чалкі Вайта у телесеріалі "Підпільна імперія".

Зауважимо, що Вільямс був номінований на премію "Еммі" за декілька ролей, зокрема у серіалі "Країна Лавкрафт" і фільмі "Бессі".

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