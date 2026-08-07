Чотири уколи в коліно та біль під час ходьби: Надя Дорофєєва зізналася про загострення старої травми

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про непростий період, який переживає останні пів року.

Так, через загострення старої травми коліна артистці довелося відкладати робочі плани та проходити лікування. Зокрема, проблеми зі здоров’ям ледь не поставили під загрозу знімання кліпу на її нову пісню «747». Стан коліна погіршився саме напередодні роботи над відео, тому виконавиця була змушена пройти курс інтенсивної терапії.

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За словами Дорофєєвої, за останні місяці їй зробили чотири уколи в коліно — по одному щотижня. Один із них припав якраз на період репетицій перед зніманнями.

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Попри сильний біль під час ходьби, співачка вирішила не скасовувати роботу над кліпом. Ба більше, під час знімань їй довелося провести чимало часу на високих підборах, адже за сюжетом вона змінила сім образів, кожен із яких передбачав таке взуття.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

«Цей кліп міг і не статися. Останні пів року були дуже важкими через здоров’я. Довелося зупинити чи перенести все, що планували. Тому новий реліз „747“ став таким очікуваним і важливим. Цей кліп випав на період, коли стара травма коліна дала про себе знати. За останній місяць зробила чотири уколи в коліно — по одному на тиждень. Танців у відео не так багато, але всі образи на височенних підборах… А я в той момент навіть нормально йти не могла. Було дуже боляче зігнути ногу», — пригадала артистка в Instagram.

Дорофєєва зізналася, що під час роботи буквально намагалася не звертати уваги на фізичний дискомфорт. Їй доводилося танцювати, ходити та підійматися на декорації, хоча звичайне пересування вже спричиняло біль.

«Добре, що я так сильно люблю танцювати й свою роботу, що в той момент просто вимикала біль», — поділилася Надя.

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Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Нині артистка продовжує відновлення. Попереду на неї чекає тривала реабілітація, а через травму вона поки не може виконувати на сцені повноцінні танцювальні номери. І через це, за її словами, вона почала «більше активно рухати руками» під час шоу, щоб «компенсувати».

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