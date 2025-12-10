Чутки про кому Степана Гіги: команда артиста жорстко відреагувала й дала офіційний коментар

Степан Гіга, його команда

Навколо стану здоров’я народного артиста України Степана Гіги розгорівся гучний інформаційний скандал.

Днями у Мережі масово почали поширювати чутки про нібито перебування 66-річної зірки в комі. Та усе це після публікації журналіста Віталія Глаголи, який без офіційних підтверджень, посилаючись на власні джерела, заявив про вкрай тяжкий стан співака після ампутації ноги й що він впав у кому.

Допис Віталія Глаголи у його Telegram-каналі

Раніше команда виконавця вже реагувала на чутки про буцімто ампутацію ноги співака та закликала «менше вірити чуткам». Та це не спинило хвилю чуток про стан здоров’я Степана Гіги. Тож на цей раз представники співака звернулися до журналіста, який поширює чутки, з вимогою надати підтвердження опублікованій інформації та видалити неправдиві твердження.

Заяви команди Степана Гіги

Тим самим піар-директорка Ірена Зайко в Instagram дала зрозуміти, що офіційного підтвердження пліток про кому чи ампутацію не було. Раніше у заявах команди лише наголошувалося на важкому, але стабільному стані співака. За її словами, схожі публікації з чутками не мають нічого спільного з достовірністю та порушують право артиста на приватність.

Своєю чергою Глагола відповів, що довіряє своїм джерелам і розкривати їх не збирається. Водночас він заявив, що готовий оприлюднити коментар сторони артиста у разі офіційного спростування.

Піар-директорка співака відповіла, що команда вже надала всі можливі пояснення й не бачить підстав продовжувати дискусії у форматі публічних перепалок. За її словами, Степан Гіга нині перебуває «у важкому, але стабільному» стані, отримує повну медичну підтримку, а процес відновлення потребує часу.

«Ми вже коментували, що стан Степана Петровича важкий, але стабільний. Він отримує всю необхідну медичну допомогу. Якщо будуть зміни, першими повідомить пресцентр артиста. Журналісти мають користуватися лише офіційними джерелами. А всі ці чутки нам точно ні до чого», — підкреслила Зайко.

Заява команди Степана Гіги

Нагадаємо, восени стало відомо про операцію Степана Гіги. Концерти артиста були скасовані. Але з часом команда виконавця все ж потішила його шанувальників випуском нової пісні-молитви.