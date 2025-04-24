Ані Лорак / © instagram.com/anilorak

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Днями російські пропагандисти поширили інформацію, що співачка-зрадниця Ані Лорак нібито отримала новий український паспорт.

В Росії, де живе скандальна виконавиця, вона цього зробити не могла, адже там немає посольства України, тож артистка нібито звернулася до представництв у Грузії чи Вірменії. Ба більше, пропагандисти ще й стверджували, що Ані Лорак відмовилася від по батькові, мовляв, в нових українських паспортах їх тепер не вказують, що насправді не відповідає дійсності. Звичайно, жодних доказів російські ЗМІ не надали, лише гучні заяви.

Журналісти ТСН звернулися до Міністерства закордонних справ за роз'ясненням ситуації. У МЗС зазначили, що перевіряли інформацію. Врешті, новини про новий український паспорт Ані Лорак не підтвердилися.

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Дата публікації 16:19, 18.04.25 Кількість переглядів 168 Чи правда, що Ані Лорак отримала український паспорт? Що це означає?

"Міністерство закордонних справ України спростовує дану інформацію, яка була розміщена в російських ЗМІ. Ми негайно відреагували на дану ситуація, перевірили всю інформацію, яка стосувалася можливого даного випадку через відомчу інформаційну систему, через посольство України у Вірменії та Грузії, на які посилалася російські ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

До речі, 2024 року, коли в Росії відбувалися так звані "вибори", ширилася інформація, що Ані Лорак подала документи на отримання громадянства Росії. Сама ж горе-співачка публічно це ані підтверджувала, ані спростовувала.

Нагадаємо, нещодавно колишній чоловік Ані Лорак – бізнесмен Мурат Налкакіоглу – висловився про її позицію. Експодружжя підтримує зв'язок, адже виховує спільну доньку Софію.