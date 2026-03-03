Чи піде Зеленський на другий термін: президент відповів, коли в Україні відбудуться вибори

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський окреслив свою позицію щодо проведення виборів в Україні та можливого балотування на новий термін.

Про це глава держави заявив в інтервʼю Corriere.

Зеленський наголосив, що ключове питання полягає не в його особистих політичних планах, а в тому, коли країна зможе провести вибори.

За його словами, голосування відбудеться лише після повного завершення війни, а не під час тимчасового припинення вогню.

«Справжнє питання: коли ми зможемо провести вибори? Вони точно відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню», — сказав Зеленський.

Водночас президент не дав однозначної відповіді щодо власної участі у майбутніх виборах.

Він підкреслив, що не впевнений, чи балотуватиметься, і рішення ухвалюватиме з огляду на запит суспільства.

«І я зовсім не впевнений, що балотуватимуся; подивлюся, чого хочуть українці», — резюмував президент.

Як планують проводити вибори в Україні

До слова, підготовка законодавчої бази для проведення виборів після завершення війни триває, і відповідний законопроєкт, за оцінками експертів, уже готовий приблизно на дві третини. Його можуть винести до сесійної зали Верховної Ради вже цієї весни.

Як зазначав голова правління Комітету виборців України Олексій Кошель, активізація роботи над документом не означає швидкого проведення виборів, а є підготовчим етапом для створення легітимного механізму голосування після війни.

Серед ключових викликів — оновлення реєстру виборців з урахуванням масового переміщення громадян, організація голосування для українців за кордоном та військовослужбовців, а також адаптація процедур до реалій повоєнного суспільства.

Водночас чинне законодавство забороняє проведення будь-яких виборів під час дії воєнного стану, тож їх організація можлива лише після його скасування та за умови забезпечення безпеки відповідно до міжнародних стандартів.

Вибори в Україні — останні новини

Нагадаємо, Зеленський раніше заявляв, що ініціатива проведення виборів під час повномасштабної війни першочергово просувається Росією як інструмент дестабілізації та спроби зміни влади в Києві. В інтерв’ю The Atlantic він наголошував, що Кремль розглядає виборчий процес як найшвидший спосіб політичного перезавантаження в Україні.

Глава держави також зазначав, що згодом цю тему порушували й американські партнери, зокрема наводячи історичний приклад Авраам Лінкольн, який проводив вибори під час громадянської війни у США. Водночас Зеленський підкреслював, що для України пріоритетом залишається завершення війни та збереження життів, а ключову роль у стримуванні російської агресії, за його словами, нині відіграють Сполучені Штати та Дональд Трамп.

Також, в Україні тривають дискусії щодо можливості запровадження онлайн-голосування або голосування поштою на майбутніх виборах. Водночас експерти застерігають, що в нинішніх умовах такі формати несуть більше ризиків, ніж переваг.

Колишній заступник голови Центральної виборчої комісії України та експерт Центру політико-правових реформ Андрій Магера наголошував, що електронне голосування потребує гарантій правильного підрахунку голосів, повної таємниці волевиявлення та надійного захисту від зовнішнього втручання, зокрема з боку іноземних спецслужб. Окрім цього, необхідною умовою є високий рівень довіри суспільства — щонайменше 70–80%.

Також ризики, за його словами, містить і голосування поштою, адже складно гарантувати, що бюлетень заповнює саме виборець і що не порушується принцип вільних і таємних виборів.

Експерт вважає, що в найближчі роки найбільш надійним механізмом для України залишатиметься традиційне голосування паперовими бюлетенями, яке дозволяє краще забезпечити базові стандарти виборчого права.