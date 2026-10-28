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- Гламур
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Чи повернеться «Світське життя»: Катерина Осадча розкрила плани та заінтригувала новим проєктом
Ведуча пояснила, чи відновлять шоу в звичному форматі, та розповіла про новий проєкт, який готує команда.
Ведуча Катерина Осадча розповіла, чи повернеться на телеекрани шоу «Світське життя», яке багато років було одним із найвідоміших проєктів про український шоубізнес.
Після початку повномасштабної війни програма зникла з етеру. Відтоді шанувальники не полишають надії знову побачити Катерину Осадчу в ролі ведучої світських інтерв’ю. Сама знаменитість регулярно отримує запитання про можливе відновлення шоу. Тепер вона нарешті пояснила, чи є такі плани. Водночас Осадча натякнула на інший проєкт, подробиці якого поки тримає в таємниці.
«За цих умов, у тому форматі і в тому вигляді, в якому „Світське життя“ було, це зараз неможливо. Суто в тому форматі. Чи з’явиться в іншому форматі чи прочитанні? Ми ніколи не знаємо», — зазначила ведуча в інтерв’ю Сашкові Гетьману.
Таким чином, про повернення «Світського життя» в його колишньому вигляді наразі не йдеться. Втім, слова Катерини залишають простір для припущень: цілком можливо, що в майбутньому проєкт отримає нове прочитання. Чи станеться це насправді, ведуча поки не уточнює.
Водночас дружина телеведучого Юрія Горбунова працює над новою телевізійною ініціативою. За словами Осадчої, команда вже планує її запуск, однак розкривати концепцію поки зарано.
«Наразі ми плануємо проєкт, про який зовсім скоро розкажемо. Більше нічого говорити не можемо», — підсумувала Катерина.
Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов розсекретив таланти синів від Катерини Осадчої та похизувався їхніми успіхами.