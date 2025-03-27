Чи пройде Україна до фіналу "Євробачення-2025": букмекери оприлюднили прогноз

Гурт Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

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Букмекери оприлюднили прогноз на перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

Зокрема, вони припустили, які країни-учасниці потраплять до фіналу. Так от, згідно з прогнозами букмекерів, які з'явилися на офіційному сайті "Євробачення", то до трійки перших півфіналістів потраплять Швеція, Естонія та Нідерланди.

Також на їхню думку до наступного етапу конкурсу пройдуть Албанія, Польща, Бельгія, Норвегія, Кіпр, Сан-Марино і, звичайно ж, Україна. Букмекери прогнозують, що український представник – гурт Ziferblat – посяде сьоме місце у першому півфіналі "Євробачення-2024".

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Букмекерський прогноз на десятку фіналістів “Євробачення-2025” / © eurovisionworld.com

Утім, варто зазначити, що це лише прогнози букмекерів. Вони далеко не завжди справджуються, як от торік. Тоді пророкували перемогу Хорватії, а перше місце виборола Швейцарія. Хоча на думку букмекерів, швейцарський представник мав опинитися лише в топ-5.

Нагадаємо, "Євробачення-2025" відбудеться вже в травні у місті Базель. Україна братиме участь у першому півфіналі та виступить на сцені 13 травня. Саме тоді й стане відомо, чи потрапить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray до фіналу. А тим часом в Україні обирають Нацжурі на "Євробачення-2025". У "Дії" вже розпочалося голосування, яке триватиме до 31 березня.