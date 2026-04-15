Гламур
358
1 хв

Чи пройде Україна до фіналу "Євробачення-2026": букмекери оцінили шанси LELÉKA

З'явились букмекерські ставки на півфінали "Євробачення", що відбудеться у травні у Відні.

Валерія Сулима
Співачка LELÉKA / © instagram.com/leleka_music

Букмекери оцінили шанси учасниці "Євробачення-2026" від України, співачки LELÉKA на вихід до фіналу.

Так, вже через місяць відбудеться міжнародний пісенний конкурс. Україна, яку представляє співачка LELÉKA, демонструватиме свій номер у другому півфіналі "Євробачення". На офіційному сайті конкурсу з'явився букмекерський прогноз, де оцінили шанси країн на вихід до грандфіналу.

Станом на 15 квітня в України високі шанси пройти далі. Прогнозують, що LELÉKA у другому півфінали опиниться на другій сходинці. Також вихід до фіналу пророкують Данії, Австралії, Румунії, Болгарії, Кіпру, Чехії, Мальті, Норвегії та Албанії.

Букмекерські ставки на другий півфінал "Євробачення-2026" / © eurovisionworld.com

На перший півфінал вже теж є букмекерський прогноз. Передбачається, що у фіналі "Євробачення" за перемогу також змагатимуться Фінляндія, Греція, Швеція, Ізраїль, Молдова, Сербія, Хорватія, Литва, Чорногорія та Грузія.

Варто зазначити, що це лише букмекерський прогноз, який буде постійно змінюватися. Окрім того, він не завжди справджується, адже результати голосувань можуть кардинально відрізнятися.

Нагадаємо, "Євробачення-2026" відбудеться 12, 14 та 16 травня у Відні, Австрія. Цьогоріч у конкурсі братимуть участь 35 країн. Україна, яку представляє співачка LELÉKA з піснею Ridnym, виступатиме у другому півфіналі "Євробачення-2026". Нещодавно оголосили, під яким номером українська артистка вийде на сцену.

