Катерина Осадча з синами / © instagram.com/kosadcha

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Українська телеведуча «Голосу країни-14» Катерина Осадча зізналася, чи планує евакуювати молодших синів зі столиці через складну безпекову ситуацію та можливі зимові блекаути.

Зіркова мама поки що схиляється до того, щоб залишатися з дітьми в Україні, однак визнає: рішення дається непросто. Як відомо, у шлюбі з шоуменом Юрієм Горбуновим ведуча виховує двох синів — Івана та Данила. Хлопчики живуть із батьками в Україні, тоді як старший син Осадчої від попередніх стосунків перебуває за кордоном.

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В інтерв’ю Анні Хаустовій Катерина розповіла, що наразі молодші діти продовжують відвідувати школу й дитячий садок. У закладах є укриття, а вдома родина підготувалася до можливих перебоїв з електроенергією та водопостачанням. Водночас телеведуча розуміє, що ситуація може змінитися будь-якої миті.

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«Ми залишатимемося тут, наскільки це можливо. Поки працюють школи й садочки. У нас є вода, світло, бензин, є чим заправити генератор. Але ми не знаємо, чи буде це наступного тижня. Зрозуміло, що з маленькими дітьми складніше. Але поки у школі, де навчається Іван, більшість часу діти перебувають в укритті, у Данила в садочку також є укриття. Тобто поки це можливо, поки садочки й школи працюють. Чи будуть умови для дітей у Києві взимку, ми теж не знаємо», — поділилася Осадча.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча з синами / © пресслужба каналу "1+1"

Водночас ведуча не приховує сумнівів щодо рішення залишати дітей у столиці. Вона наголошує, що батькам варто готуватися до найскладніших сценаріїв, адже безпека синів для неї — головний пріоритет. Осадча також із розумінням ставиться до родин, які вирішили тимчасово виїхати з Києва.

«Вважаю, що ми маємо готуватися до найскладнішого. Безпека дітей — це найперше. Це дилема. Як працювати у Києві й при цьому гарантувати безпеку дітям. Я розумію всіх батьків. Зокрема й тих, хто евакуює дітей. Не знаю, чи правильно роблю, залишаючи дітей у Києві», — зізналася Катерина.

Катерина Осадча з синами / © пресслужба каналу "1+1"

Окремо телеведуча розповіла, як війна позначається на її синах. За її словами, її лякає, наскільки часто хлопчики занурюються у військову тематику та запитують маму, чи може небезпека дістатися їхньої оселі. Особливо болісним для родини став випадок із будинком неподалік їхнього, на який упав російський «Шахед».

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«Вони багато чують, бачать відео „прильотів“ і запитують: „Мамо, а в наш будинок так не прилетить?“ У нашому містечку на будинок упав „Шахед“, і будинок згорів. Це сталося за дві вулиці від нас. Діти гуляють навколо цього будинку й кажуть: „Мамо, з нашим будинком такого не буде?“. Я не знаю, як це пояснити дітям. З іншого боку, якщо всі виїдуть, то навіщо тоді все це? І ти весь час живеш із думками. Вони мають жити своє дитяче, щасливе життя, але ти маєш працювати й бути тут», — підсумувала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча й сама опинилася в епіцентрі «прильоту» у Києві. Після цього вона виходила на зв’язок у соцмережах, аби розповісти про свій стан.

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