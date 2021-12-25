Цибульська підтримала творців серіалу "Емілі в Парижі", де киянку показали тупою крадійкою

Зірка наголосила, що не варто ображатися.

Українська співачка Оля Цибульська долучилася до обговорення скандального серіалу від Netflix "Емілі в Парижі", де киянку показали тупою крадійкою.

Зірка наголосила, що це все художній вимисел та вигадана історія. Виконавиця не вважає, що режисери хотіли чимось образити українців. Тим більше Оля зазначила, що творці "Емілі в Парижі" й французів у серіалі зобразили лінивими.

Петра із "Емілі в Парижі" / скриншот з відео

"Петра обурила кожну українку, яка вишукано володіє англійською мовою, займається холотропним диханням, відвідує курси підвищення особистості, прокачує всі свої чакри і ніколи не краде речі з дорогих бутиків. Є історія художньої вигадки. Найчастіше нею користуються саме у фільмах", - прокоментувала Цибульська.

Зірка не розуміє, чому українці так обурилися. Тим більше це не "якась офіційна статистика", це просто серіал.

Оля Цибульська прокоментувала скандальний серіал "Емілі в Парижі" / instagram.com/cybulskaya

"Це ж не наша канонічна поведінка, і ми це знаємо. Чого ж нас так бомбить? Зрештою, це серіал, а не звіт ООН. Тут може бути рожеве небо, долар по вісім, ідеальний секс і неправильні українці", - підсумувала Оля.

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