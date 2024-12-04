Цибульська помстилася скандальній Лоліті за підтримку війни: "Справедливо забрати у зрадниці наше"

Українська співачка Оля Цибульська помстилася скандальній Лоліті, яка підтримала вторгнення Росії до України.

Зокрема, артистка відібрала у зрадниці пісню "Таксі", яку свого часу написав поет Юрій Рибчинський. Оля Цибульська говорить, що композиція є для неї особливою, адже саме її вона виконувала на екзамені в коледжі.

А три роки тому співачці наснилося, що трек "Таксі" став її, а не скандальної Лоліти. Тож, Цибульська зателефонувала Рибчинському та попросила дозволу на її виконання, на що отримала згоду. Спочатку виконавиця не наважувалася переспівувати композицію, однак вже готова до цього. Таким чином Оля Цибульська не лише дасть пісні нове дихання, а й відбере у зрадниці українське мистецтво, аби воно не асоціювалося з нею.

Оля Цибульська відібрала у зрадниці Лоліти пісню

"На зніманнях експромтом згадала пісню легендарного Юрія Рибчинського "Таксі". Я співала її студенткою на іспиті у естрадно-цирковому коледжі перед самим автором і дуже хвилювалась. А три роки тому мені наснився сон, що тепер ця пісня моя. Я зателефонувала Юрію Євгеновичу, і він мене благословив. Та Оля тоді так і не наважилась. На мою думку, справедливо забрати у зрадниці наше мистецтво", - зазначила артистка.

Зазначимо, Лоліта родом із України. Однак виконавиця вже багато років живе та працює у Росії. Вона не підтримала Євромайдан, а також не цуралася незаконних поїздок до анексованого Росією Криму, за що отримала заборону на в'їзд до України. Коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення, звичайно, виконавиця його підтримала. За проросійську позицію Лоліта у січні 2023 року потрапила до санкційного списку України.

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