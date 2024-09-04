Цибульська рознесла поведінку Винника і порівняла його з брехуном: "Час набратися здорового глузду"

Українська співачка Оля Цибульська рознесла поведінку скандального виконавця Олега Винника.

Артист на початку повномасштабної війни втік з України до Німеччини, де взагалі не виходив на зв'язок. Однак наприкінці серпня співак дав про себе знати і зібрався повертатися в український шоубізнес. У програмі "ЖВЛ представляє" Оля Цибульська порівняла таку поведінку з брехливим гулякою, мовляв, чоловік зрадив, а потім передумав і захотів повернутися.

"Це, знаєте, як чоловіки деякі є в житті. Він тебе обманув, обдурив, покинув, десь швендяв з якоюсь, притулявся, говорив їй, як любить, як без неї не може, а потім через два роки приплив і каже: "Я без тебе не можу", - висловилася співачка.

Олег Винник

Оля Цибульська натякнула, що не хотіла б бачити такого артиста в українському шоубізнесі. Утім, за словами виконавиці, українці мають вирішувати самі - чи приймати такого співака. Щоправда, артистка наголосила, що треба двічі подумати, перш ніж зробити висновки.

"Я б такого мужика на поріг не пустила, а дівчата нехай вирішують. Мені здається, вже час набратися здорового глузду та зрозуміти, що артист з України та український артист – це два різних артисти", - додала артистка.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, в серпні довкола Олега Винника розгорівся новий скандал. Артист зібрався повертатися в український шоубізнес і навіть випустив нібито нову пісню. Однак втрутився колишній продюсер виконавиця Олександр Горбенко, який розкрив приголомшливі факти з біографії співака. Зокрема, він заявив, що його еспідопічний просто втік з України під час війни, брехав про лікування від тяжкої хвороби та має залежність від алкоголю та наркотичних речовин. Нещодавно Олег Винник вперше прокоментував скандальні звинувачення.

Винника викрив ЙОГО Ж ПРОДЮСЕР?! Про що брехала зірка? – ЖВЛ представляє

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