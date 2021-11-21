Цибульська спантеличила архівним фото з невпізнанним Дзідзьо: "100 пудів шури-мури були"

Артистка показала знімок у день народження артиста.
Співачка Оля Цибульська спантеличила фанатів фото з колегою, співаком Михайлом Хомою, він же Дзідзьо.
Так, на сторінці в Instagram знаменитість розмістила архівну світлину, зроблену на початку кар'єри зірок. У кадрі невпізнанний виконавець позував в обіймах Олі.
Цю фотографію співачка оприлюднила з нагоди 38-річчя Хоми. Новий рік життя артист відсвяткував 20 листопада.
"З днем народження, куме. Цей хлопець на фотці багато мріяв і ти його не підводиш. Змінилися?" – написала Цибульська.
У відповідь юзери написали, що Дзідзьо дуже змінився. Крім того, фани запідозрили, що між Олею та Михайлом точно були романтичні стосунки.
- Ви така ж молода і красива. Дзідзьо не впізнати, дуже змінився. Такий чудний, молодий
- У вас 100 пудів шури-мури були
- Які красиві! Михайло - красень! І зараз красиві і талановиті!
- Дзідзьо не впізнала
- Ви розбили йому сім'ю, Олю!
Зауважимо, не так давно Дзідзьо прокоментував чутки про його роман з Олею Цибульською. Артист вирішив розставити всі крапки над "і" та зазначив, що у них лише професійні стосунки. Зі свого боку, співачка неодноразово й сама заявляла, що жодних стосунків, крім робочих, з Михайлом не мала.
Читайте також: