Цибульська стала на бік Іво Бобула: "Пропоную Еммі Антонюк взяти інтерв'ю у Потапа про національну ідею"

Українська співачка Оля Цибульська стала на захист Народного артиста України Іво Бобула, який днями потрапив у скандал.

На сторінці в Instagram Оля розмістила відео з жартівливою піснею, де зауважила, що "про сексизм у діда краще не питати". На думку Цибульської, говорити з Бобулом про гендерну рівність це те ж саме, що "спілкуватися з Потапом стосовно національної ідеї":

"Пропоную Еммі Антонюк взяти наступне інтерв'ю про національну ідею - в Потапа, про TікTок тренди - в Ніни Матвієнко і в мене про хімічну іонізацію. Не тільки ж в Іво Бобула питати про те, що він ніколи не чув. Про гендерну рівність", - прокоментувала Цибульська.

Водночас артистка висловила свою позицію. Оля поділилася, що вона сама є прихильником гендерної рівності. Вона вважає, що жінка може поводитися так, як рахує за потрібне і не бачить нічого такого в тому, що, наприклад, її чоловік миє посуд у той час, як вона "рубає дрова". А що ж стосується Бобула, то Цибульська вважає, що журналістці варто було пояснити народному артисту сучасні реалії:

"Іво Васильович видно, що зашкварився. Але, мені здається, що ми не можемо хаяти людей за те, що їхнє життя, сім десятків їхнього життя, припадає якраз таки на період еволюції нашого суспільства. Бо, щоб з мавпи вийшла людина, - теж багато часу пройшло. То може навпаки, допомогти, пояснити якісь речі, а не дивитись як на дебіла", - зазначила Оля.

Нагадаємо, що скандал навколо Іво Бобула розгорівся після його інтерв'ю журналістці та блогерці Еммі Антонюк. Народний артист назвав сучасних жінок "меркантильними" і "розпещеними". Своєю чергою, журналістка дорікнула Бобулу, що він сексист. Після цього співак зі скандалом покинув інтерв'ю.

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