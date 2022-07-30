Цибульська українською переклала хіт Тіни Кароль "Скандал" і ефектно закинула ніжку, як у кліпі колеги

Цього разу Оля Цибульська переклала українською мовою хіт співачки Тіни Кароль "Скандал".

Окрім нового звучання композиції, Цибульська ще й зняла "кліп" на уривок пісні. Аматорське відео було зняте у курнику. В кадрі Оля постає у білій блузці, темно-зеленому піджаку, мінішортах з червоними губами та з хвостиком.

А в кінці відео Цибульська продемонструвала не аби яку розтяжку, закинувши ногу на стіну майже так само, як це зробила Кароль у кліпі на трек "Скандал".

Шанувальники Олі радісно сприйняли її українськомовну версію відомої композиції, про що повідомили у коментарях: "Я в захваті, а кури – в шоці", "Мені навіть більше сподобалось, ніж оригінал", "дякую, аж настрій покращився".

Нагадаємо, що раніше Оля Цибульська представила пісню Насті Каменських "Красное вино" в українській версії. Окрім того, виконавиця має на меті й освітницьку програму. Оскільки з її відео українці дізналися, що слово "черлине" українською значить темно-червоний.

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