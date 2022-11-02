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Цибульська розгнівалася на українців, які слухають російських артистів: "Паспорт - не шматок картону"

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Цибульська розгнівалася на українців, які слухають російських артистів: "Паспорт - не шматок картону"

Фото: Пресслужба Олі Цибульської

Співачку обурює те, що українці продовжують слухати російських виконавців.

Співачка Оля Цибульська розгнівалася на українських слухачів, які продовжують просувати у чартах артистів з Росії.

Виконавицю образило те, що на восьмому місяці війни деякі українці й досі підтримують співаків із країни-агресорки: дивляться їхні кліпи на YouTube та слухають пісні на стрімінгових платформах. Більшість шанувальників також підтримали думку артистки та написали, що проти прослуховування такої музики. 

Сторіз Олі Цибульської / © instagram.com/cybulskaya
Сторіз Олі Цибульської / Фото: instagram.com/cybulskaya

Цибульська показала, що зараз у тренди потрапляють відео скандальних зрадниць Аnna Asti, Ані Лорак та інших артистів, які замовчують війну в Україні. 

Сторіз Олі Цибульської / © instagram.com/cybulskaya
Сторіз Олі Цибульської / Фото: instagram.com/cybulskaya

Співачка нагадала цим слухачам, що зараз Росія веде кровопролитну війну в Україні, тому вони мають нарешті пригадати, що їхній паспорт це не просто шматок папіру чи пластику. 

"Чесно, я не можу навіть уявити, які жахи мають трапитися, аби частина (так званих) українців, які таке слухають і виводять в топи, усвідомили що паспорт громадянина України - не просто шматок картону чи пластику у шухляді. Це щоденний вибір, щохвилинна відповідальність і вклад в майбутнє їхньої країни, їхнього, бл*дь, майбутнього", - розгнівано написала Цибульська. 

Сторіз Олі Цибульської / © instagram.com/cybulskaya
Сторіз Олі Цибульської / Фото: instagram.com/cybulskaya

Раніше свої невдоволення російськими піснями в українських чартах також висловила співачка Злата Огнєвіч. 

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
502
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