"Цілуй мене і ваби, падай зі мною в кульбаби": як пісня Тоні Матвієнко стала хітом в Мережі

Прем'єра композиції відбулася 2022 року, але саме зараз вона опинилася в топах.

Пісня української співачки Тоні Матвієнко "Кульбаби" стала справжнім хітом в Мережі.

Українці активно слухають трек, що наразі він опинився у топах. Тим часом користувачі TikTok все більше й більше знімають відео під пісню. Особливо запам'ятовуються слова приспіву: "Цілуй мене і ваби. Падай зі мною в кульбаби".

Як зізнається Тоня Матвієнко у "Сніданку з 1+1", спочатку вона взагалі не повірила, що її пісня лунає в Мережі всюди. Потім, коли виконавиця побачила трек в топах і сама почала натрапляли на нього у різних відео в соцмережах, була приємно здивована.

"Це була дійсно несподіванка. Я не знала, що відбувається. Мені почали знайомі писати: "Тоню, там в TikTok таке твориться, твоя пісня скрізь". Я подумала, що неправда. Коли мій лейбл мені написав, що пісня "залетіла", спочатку в топах було 70 місце, потім 60, потім 5, 4…", - ділиться артистка.

Композиція була написана 23 лютого 2022 року. Презентувати її Тоня планувала у травні та присвятити чоловіку. Однак через повномасштабну війну трек вийшов із затримкою у грудні 2022-го. І нарешті пісня "Кульбаби" опинилася в топах. Тоня зізнається, що не знає в чому феномен. Однак артистка переконана, що це все завдяки молоді, адже саме вона активно знімає відео під її трек.

"Я думаю, що, можливо, через активну діяльність мого фан-клубу. Я не розбираюся, чесно. Але я все одно думаю, що через молодь. Молодь же ж активна. Мені дуже приємно. У мене такий підйом, що я навіть не сплю", - поділилася артистка.

Нагадаємо, тепер у творчості Тоні Матвієнко допомагає старша донька, яка знімає для неї кліпи. Виконавиця розповіла про гонорари Уляні.

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