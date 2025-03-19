Цимбалару на тлі серйозного діагнозу відповіла, чому відкладає операцію: "Доводиться жертвувати"

Українська акторка Анастасія Цимбалару висловилася про заплановане хірургічне втручання.

Так, зірка говорила про операцію на дихальних шляхах ще у січні цього року, утім її так і не зробили. За словами Цимбалару, так відбулося через напружений робочий графік. Бо після госпіталізації деякий час треба присвятити реабілітації. Крім того, у акторки не поліпшився слух, адже це мало б трапитися саме після операції.

"Не можу похизуватися суттєвими покращеннями в своєму стані, адже операцію я так і не зробила. Виявляється, найбільшою проблемою в цій ситуація є банальна відсутність вільного часу. Адже сама операція і реабілітація після неї – це пауза в роботі, а цього я собі поки дозволити не можу. У будь-якій справі доводиться чимось жертвувати, на жаль, в моєму випадку – власним здоровʼям та самопочуттям. Розберуся з усіма нагальними питаннями і все ж присвячу час своєму здоровʼю. Дуже сподіваюся, що це не затягнеться на тривалий період", - пояснила Анастасія в інтерв'ю kp.ua.

Анастасія Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Тим не менш, позитивні зрушення все ж таки є. Зірка говорить, медикаментозне лікування полегшило її стан. Ба більше, Цимбалару вже звикла до свого нового способу життя з поганим слухом і ускладненим диханням. Але у майбутньому все ж сподівається виправити ситуацію операцією.

"Ситуація вже не така гостра, як була кілька місяців тому, все ж лікування дало певний результат. По-друге, я вже трохи адаптувалася до свого нового стану. По-третє, просто перестала соромитися при знайомстві з новою людиною казати, що маю певні проблеми зі слухом, і просити говорити трохи гучніше. Ситуація не настільки критична, що я геть нічого не чую. Слух є, просто гірше, ніж був до хвороби. А от з диханням, поки триває опалювальний сезон, все трохи складніше. Але й це налагодиться з потеплінням і зовсім зникне після проведеного хірургічного втручання", - додала акторка.

Нагадаємо, нещодавно актор Назар Задніпровський розповів про стан здоров'я мами, акторки Зої Сивач на тлі важкого діагнозу.

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