Цимбалару після розриву шлюбу відповіла на чутки про новий роман з Яновичем: "З ним комфортно"

Українська акторка Анастасія Цимбалару прокоментувала чутки довкола свого особистого життя.

Зокрема, висловилася про свого колегу Женю Яновича. Подейкували, що шоумен та Анастасія зав'язують романтичні стосунки. Утім, однозначну відповідь акторка не дала. Вона лише зазначила, що їй до вподоби ведучий і те, чим він займається. І додала, що буде щасливою провести з ним більше часу на заходах.

"Женя – чудовий хлопець. З ним весело, комфортно, приємно бути поруч. Він робить великі класні справи й збирає божевільні суми на підтримку нашої армії. Бажаю йому успіху. Сподіваюсь, що десь колись перетнемося на заході", - заінтригувала Цимбалару в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Анастасія Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Крім того, Цимбалару розійшлася з попереднім залицяльником, про якого розповідала раніше. Зірка каже, що цьому посприяло її бажання побути наодинці та перепочити.

"Зараз фокус уваги після щільних знімань змістився. Зараз мені хочеться присвятити час собі та своєму здоров'ю. Бо я дуже вимотана емоційно та фізично. Тому поки я проводжу час наодинці й хочу відновитися. Поки фокусуюся на собі, а далі поживемо й побачимо", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно експідопічна Костянтина Меладзе, співачка Анастасія Приходько, висунула свою версію, чому композитор розійшовся з Вірою Брежнєвою.

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