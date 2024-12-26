Цимбалару після розриву з Баклановим заговорила про новий роман: "Вірю, що переросте у щось більше"

Українська акторка Анастасія Цимбалару не приховує, що після розлучення з актором Григорієм Баклановим зустріла коханого чоловіка.

Так, зараз знаменитість не самотня. В інтерв'ю Viva! артистка говорить, що вся її увага прикута до певного чоловіка, завдяки якому вона почувається жінкою, якою захоплюються, про яку піклуються та яка може розраховувати не лише на себе. Щоправда, наразі парі через роботу доволі складно віднайти час, аби побути разом. Однак Цимбалару переконана, що цей етап мине і настане більш романтичний.

Анастасія Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Зараз моя увага прикута до однієї людини. У шаленому ритмі напруженого графіка знайти вільний час для спільного дозвілля, мушу визнати, непросто. Мабуть, зараз я більше зосереджена на власній роботі. Але цей етап мине, і його замінить інший — сподіваюся, більш романтичний. Наразі для мене надзвичайно важливо й цінно почуватися жінкою, якою захоплюються, про яку піклуються і яка може дозволити собі розраховувати на когось, окрім себе", — поділилася акторка.

Наразі обранця Анастасія Цимбалару приховує. Однак знаменитість сподівається, що ці стосунки переростуть у щось більше. Та загадувати наперед акторка, звичайно, не береться, а просто довіряє своїм відчуттям.

Анастасія Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Я відчуваю себе неймовірно гарною, адже мені постійно нагадують про це не лише словами, але й вчинками. Я вірю, що це захоплення переросте у щось більше. Однак нічого не загадую, повністю довіряю всесвіту. І знаю: усе буде так, як має бути", — додала знаменитість.

Нагадаємо, Анастасія Цимбалару у березні оголосила про розлучення з чоловіком Григорієм Баклановим після 10 років стосунків, з яких два вони прожили в шлюбі. Однак 2024 року не лише ця пара розпалася. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, хто з українських та світових зірок цьогоріч розлучився.

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