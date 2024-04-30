Цимбалару вперше висловилася про причини розлучення з Боклановим після 10 років стосунків

Акторка також зізналась, в яких стосунках перебуває з колишнім чоловіком.

Українська акторка Анастасія Цимбалару вперше висловилася про розлучення з зіркою серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорієм Боклановим.

Подружжя перебувало у стосунках 10 років, два з яких прожило в шлюбі. У березні цього року актори просто шокували новиною, що розлучаються. Тим не менш Цимбалару запевнила, що вони з Боклановим після розриву продовжують спілкуватися та лишаються добрими друзями.

"Ми спілкуємося, ми в гарних стосунках", - розповіла артистка на шоу "Ранок у великому місті".

Анастасія Цимбалару та Григорій Бокланов / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

А от причини їхнього розлучення Цимбалару називати не стала. Знаменитість переконана, що нині є більш важливі питання, аніж черговий розрив зіркової пари. Можливо, в майбутньому акторка наважиться зізнатися, що ж вплинуло на їхнє рішення.

"Ми на такій чудовій події, говоримо про наше українське кіно. Кого хвилює розлучення, коли ми зараз можемо підтримати розвиток нашого кіновиробництва. Є проблеми набагато важливіші, гостріші, ніж чергове розлучення якоїсь зіркової пари", - висловилася про причини розлучення артистка.

Нагадаємо, Анастасія Цимбалару та Григорій Бокланов перебували разом протягом 10 років. Пара у шлюбі прожила два роки. У березні цього року актори оголосили про розлучення. Тим не менш вони залишилися в чудових стосунках, спілкуються та продовжують разом грати на сцені. Нещодавно Цимбалару сфотографувалася з Боклановим у військовій формі, коли вони готувалися до вистави в театрі.

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