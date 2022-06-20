Цимбалюк, Харчишин та Дантес з Дорофєєвою: зірки, які оголосили про розлучення під час війни

Цимбалюк, Харчишин та Дантес з Дорофєєвою: зірки, які оголосили про розлучення під час війни

Від початку повномасштабної війни Росії в Україні розпалося декілька пар українського шоубізнесу.

Для когось причиною розлучення стали якраз випробування через війну, як приміром у Тараса та Тіни Цимбалюків, а хтось вирішив розійтися через проблеми, які тривожили роками.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, хто зі знаменитостей оголосив про розірвання шлюбу під час війни.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

У березні цього року зіркове подружжя співаків Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення.

Подружжя вирішило розійтися ще до початку повномасштабної війни. Але через жахливі події в Україні екси відклали публічне оголошення прихильникам. Втім, довго приховувати своє рішення співаки також не хотіли.

Їхня історія кохання розпочалася 5 серпня 2011 року. Артисти познайомилися в потягу, коли разом їхали на спільний концерт. Тоді між ними спалахнула іскра. Пара зустрічалася чотири роки. А 2015 року в прямому ефірі радіо Вова освідчився співачці. Весілля закохані влаштували 8 липня 2015-го.

Пара була разом протягом 10 років, із них 6 – у шлюбі.

Подейкують, що Дорофєєва почала зустрічатися з ресторатором та музикантом Михайлом Кацуріним. Тим більше наступного дня після розриву Дантеса та Дорофєєвої, Кацурін повідомив, що теж розлучився з дружиною Дашею.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А Дантесу тим часом приписують роман з Дашею. До того ж, Володимир не приховує, що активно проводить свій час із дівчиною.

Дантес провів Кацуріну на потяг / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Валерій та Юлія Харчишини

Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин після 13 років стосунків розлучився з дружиною Юлею. Подружжя також ухвалило рішення про окреме життя до 24 лютого. Втім, співак повідомив фанам новину 5 травня.

Ще у листопаді минулого року зірка в інтерв'ю ЖВЛ зізнався, що на тлі невиліковної хвороби сина у нього зіпсувалися стосунки з дружиною. Випробування, яке триває останні декілька років, відобразилося на шлюбі виконавця. Спільний біль стосунки із Юлією не зміцнив. Але справжню причину розлучення Харчишин поки що не назвав.

Дмитро Ступка та Поліна Логунова

Фото: instagram.com/polinalogunova

Актор Дмитро Ступка та блогерка Поліна Логунова розійшлися після п'яти років шлюбу за ініціативи стилістки.

Вони одружилися 11 березня 2016-го. А 25 квітня 2017 року у подружжя народилася донька, яку назвали на честь легендарного діда Дмитра – Богданою.

Фото: instagram.com/stupka777

Майже рік тому пара з донькою емігрувала до США. Втім, там вирішила розійтися.

Цікаво, що Логунова вже готується до нового весілля. Її нареченим став американець.

Фото: instagram.com/janiceowenphoto

Наталія Валевська та Володимир Пригладь

Наталія Валевська з колишній чоловіком / Фото: instagram.com/valevska_official

Співачка Наталія Валевська оголосила про розлучення зі своїм чоловіком та продюсером Володимиром Пригладєм на початку червня.

Пара була разом 20 років, з них 18 – у шлюбі. Причину зірка не назвала, лише зазначила, що вони з ексом спілкуються та підтримують одне одного.

Тарас і Тіна Цимбалюки

Тарас Цимбалюк з дружиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Шокував новиною про розлучення і актор Тарас Цимбалюк. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" розійшовся зі стилісткою та візажисткою Тіною Антоненко.

Пара зустрічалася три роки і рік була у шлюбі.

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Що саме стало причиною розлучення – артист не розповів. Зі свого боку, Тіна поділилася, що війна – це велике випробування абсолютно для всіх пар, але їхня пара його не пройшла.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва вперше після розлучення засвітила свого бойфренда. Виконавиця зустріла своє щастя.

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