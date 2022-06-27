Цимбалюк прокоментував розлучення з дружиною: "Кожен вийшов із стосунків з образами"

У червні відомий український актор Тарас Цимбалюк приголомшив новиною про розлучення зі своєю дружиною Тіною.

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" прокоментував своє розлучення.

Як зізнався актор, з Тіною вони перестали були парою місяць тому. Ексзакоханим не вдалося зберегти дружні стосунки, адже у кожного з них є свої образи одне на одного. Хоча Тарас говорить, якщо його ексдружині буде щось потрібно, він їй не відмовить в допомозі.

"Нам не вдалося зберегти теплі стосунки. Теплі дружні стосунки у тебе з людиною, яку ти бачиш постійно, якій ти радий. Кожен вийшов із цих стосунків з якимись своїми образами. Певною мірою, хтось чимось незадоволений. Це абсолютно нормально. Я не можу сказати, що це теплі дружні стосунки. Але, звичайно, я Тіні допоможу будь-якої миті, я не закриваю жодних дверей. Так само і вона. Ми розлучилися людьми стосовно одне до одного", - поділився Тарас в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Тарас Цимбалюк з ексдружиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

До слова, актор зізнався, що розлучення стало для нього несподіванкою. Утім, разом з Тіною вони вже не будуть. За словами Тараса, вони поставили крапку в їхній історії.

"Я ще півтора місяці тому про це не думав. А за півтора місяця це стало фактом. Тому це справді несподівано. Мені здається, це для будь-якої людини несподівано. Що б там не відбувалося. Але коли остаточно ставиться крапка, мені здається, за тиждень до цього ти думаєш: "Ну не знаю, може, це все якось перетреться або ми знайдемо спільну думку в якихось питаннях". Коли це все стає невід'ємною крапкою, то потім настає мить якогось усвідомлення цього всього", - поділився Тарас.

Тарас Цимбалюк з ексдружиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Зазначимо, Тарас та Тіна Цимбалюки зустрічалися три роки і рік були у шлюбі.

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