Цимбалюк, Савлєпов та Стефані: хто із зірок одружився влітку цього року

Хтось влаштував грандіозну вечірку, а дехто одружився таємно.
З настанням літа і до осені триває найактивніший весільний сезон.
Влітку цього року чимало українських та голлівудських пар зв’язали себе путами шлюбу. Хтось влаштував грандіозну вечірку, хтось відсвяткував у колі близьких, а дехто із зірок одружився таємно.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути, хто попрощався із холостяцьким життям влітку 2021 року та яким було їхнє весілля.
Гвен Стефані та Блейк Шелтон
Екссолістка гурту No Doubt, співачка Гвен Стефані та кантрі-співак Блейк Шелтон потайки уклали шлюб 3 липня. Урочиста подія, на яку були запрошені найближчі, відбулася на ранчо артиста в Оклахомі. Там наречений спеціально звів каплицю, аби одружитися зі Стефані.
Для найважливішого дня зірка обрала розкішну весільну сукню від Vera Wang. Блейк пішов під вінець у джинсах, білій сорочці та чорній жилетці.
Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко
Український актор Тарас Цимбалюк одружився із візажисткою Тіною Антоненко 3 липня. Закохані влаштували атмосферну церемонію посеред Карпат.
Для весілля Тіна обрала дві білосніжні сукні: перша – з довгим рукавом, шлейфом та відкритою спинкою, друга – коротка, до якої наречена підібрала кросівки. Вельон красуня не одягала. Зі свого боку, Тарас вбрався у чорний костюм та білі кросівки.
Том Мейган та Віккі Ейджер
Колишній соліст британського рок-гурту Kasabian Том Мейган також одружився в липні цього року. Артист побрався з дівчиною Віккі Ейджер, яку колись жорстоко побив і через яку покинув гурт. Церемонія відбулася 13 липня в одному з РАЦСів Лестера, Англія. Святкували у колі найближчих друзів, рідних та дітей пари.
Емма Бантон та Джейд Джонс
Екссолістка Spice Girls Емма Бантон та британський співак Джейд Джонс одружилися після 23 років стосунків. Подробиці весілля невідомі.
Для важливого дня виконавиця обрала коротку білу сукню та вінок з квітами. Зі свого боку, Джонс вбрався піджак Gucci, бежеві штани та капелюх.
Антон Савлєпов та Ірина Горбачова
Учасник гурту "АГОНЬ" Антон Савлєпов зв’язав себе путами шлюбу з російською акторкою Іриною Горбачовою.
Пара відіграла маленьке весілля у липні у Туреччині. До цього пара зустрічалася рік, і в основному, була на відстані, оскільки Горбачова живе в Москві. Цікаво, що й освідчився Савлєпов телефоном.
Нагадаємо, у травні американська співачка Аріана Гранде вийшла заміж за агента з нерухомості Далтона Гомеса. Весілля пари відбулося в будинку співачки в її рідному місті Монтесіто.
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