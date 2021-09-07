Цимбалюк, Савлєпов та Стефані: хто із зірок одружився влітку цього року

Цимбалюк, Савлєпов та Стефані: хто із зірок одружився влітку цього року

Хтось влаштував грандіозну вечірку, а дехто одружився таємно.

З настанням літа і до осені триває найактивніший весільний сезон.

Влітку цього року чимало українських та голлівудських пар зв’язали себе путами шлюбу. Хтось влаштував грандіозну вечірку, хтось відсвяткував у колі близьких, а дехто із зірок одружився таємно.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути, хто попрощався із холостяцьким життям влітку 2021 року та яким було їхнє весілля.

Гвен Стефані та Блейк Шелтон

Гвен Стефані та Блейк Шелтон / instagram.com/gwenstefani

Екссолістка гурту No Doubt, співачка Гвен Стефані та кантрі-співак Блейк Шелтон потайки уклали шлюб 3 липня. Урочиста подія, на яку були запрошені найближчі, відбулася на ранчо артиста в Оклахомі. Там наречений спеціально звів каплицю, аби одружитися зі Стефані.

Весілля Гвен Стефані та Блейк Шелтон / instagram.com/gwenstefani

Для найважливішого дня зірка обрала розкішну весільну сукню від Vera Wang. Блейк пішов під вінець у джинсах, білій сорочці та чорній жилетці.

Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко

Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк одружився із візажисткою Тіною Антоненко 3 липня. Закохані влаштували атмосферну церемонію посеред Карпат.

Тарас Цимбалюк з дружиною Тіною / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Для весілля Тіна обрала дві білосніжні сукні: перша – з довгим рукавом, шлейфом та відкритою спинкою, друга – коротка, до якої наречена підібрала кросівки. Вельон красуня не одягала. Зі свого боку, Тарас вбрався у чорний костюм та білі кросівки.

Том Мейган та Віккі Ейджер

Том Мейган та Віккі Ейджер / Getty Images

Колишній соліст британського рок-гурту Kasabian Том Мейган також одружився в липні цього року. Артист побрався з дівчиною Віккі Ейджер, яку колись жорстоко побив і через яку покинув гурт. Церемонія відбулася 13 липня в одному з РАЦСів Лестера, Англія. Святкували у колі найближчих друзів, рідних та дітей пари.

Емма Бантон та Джейд Джонс

Емма Бантон та Джейд Джонс / instagram.com/emmaleebunton

Екссолістка Spice Girls Емма Бантон та британський співак Джейд Джонс одружилися після 23 років стосунків. Подробиці весілля невідомі.

Емма Бантон та Джейд Джонс / instagram.com/jadejonesdmg

Для важливого дня виконавиця обрала коротку білу сукню та вінок з квітами. Зі свого боку, Джонс вбрався піджак Gucci, бежеві штани та капелюх.

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова / instagram.com/irina_gorbacheva

Учасник гурту "АГОНЬ" Антон Савлєпов зв’язав себе путами шлюбу з російською акторкою Іриною Горбачовою.

Пара відіграла маленьке весілля у липні у Туреччині. До цього пара зустрічалася рік, і в основному, була на відстані, оскільки Горбачова живе в Москві. Цікаво, що й освідчився Савлєпов телефоном.

Нагадаємо, у травні американська співачка Аріана Гранде вийшла заміж за агента з нерухомості Далтона Гомеса. Весілля пари відбулося в будинку співачки в її рідному місті Монтесіто.

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