«Цінності, які нас об’єднують, мають бути закладені в фільмах», − Руслана Писанка

Руслана Писанка – телеведуча, акторка театру та кіно, режисерка, ведуча денного інфотейнмент-шоу «Твій день» на телеканалі 1+1. Почала працювати на сцені, будучи студенткою театрального інституту на факультеті режисури телебачення. За 30 років своєї творчої діяльності побудувала успішну акторську та телевізійну кар’єру.

Перші роботи Руслани Писанки принесли їй почесні відзнаки та любов глядачів. За акторську роботу в фільмі «Москаль-чарівник» (1995) акторку було відзначено Державною премією України імені Олександра Довженка, а за головну роль в історичному мінісеріалі «Чорна рада» (2000) акторка була нагороджена Орденом Святого Володимира.

Згодом поява акторки в найпопулярніших програмах закріпила за нею славу телеведучої. Нині Руслана Писанка продовжує тішити глядачів та своїх шанувальників в ефірі першого в Україні денного інфотейнмент-шоу «Твій день» на телеканалі 1+1.

У межах спецпроєкту «Про кіно без меж» Руслана Писанка розповіла про знакові ролі в кіно, українську кіноіндстрію та кар’єру телеведучої.

Руслано, ви знаєте українське кіно зсередини практично від моменту проголошення Незалежності. Поділіться, якою індустрія була на початку свого становлення?

Зважаючи на те, що 90-ті були не найлегшим періодом та, знаючи всі труднощі того часу, на мою думку, кіно вистояло гідно. Мало, але все ж фільми знімались, режисери, команди, брались за нові теми, на екрані з’являлось багато знаменитих і неймовірно талановитих акторів. Єдине, що страждало – якість зйомки. Однак, треба зважати на час, коли все це відбувалось, і як для «лихих» 90-х то було цілком нормальним. Принаймні мені дуже пощастило, адже одразу після інституту я знялась в чудовому фільмі Андрія Бенкендорфа «Кілька любовних історій» (1994). Режисер − людина з прекрасним смаком, декорації костюми – все було чудово підібрано. Вважаю, що мені пощастило потрапити саме до тієї команди фільму і такого режисера, адже для мене це був чудовий старт.

Далі, в 1995-му році, вийшов фільм «Москаль-чарівник» Миколи Засєєва-Руденка. Для 90-х цей фільм став своєрідною новинкою, адже після проголошення Незалежності тільки починали знімати кіно за мотивами української класики. Музику до фільму написав наш знаменитий композитор Ігор Поклад. Фільм вийшов чудовим і приємно, що тоді держава оцінила роботу та творчість й багато хто з команди отримав національні нагороди.

У вас склалась блискуча кінокар’єра. Чи акторство було вашою мрією і як режисерці за фахом вдалося стати відомою акторкою?

Плани на акторство у мене були ще з дитинства. У СРСР вважалося престижним отримати якусь відзнаку від держави. Звісно, на мене, коли я була малою, це також впливало, а тому в дитинстві моя мрія звучала як «Народна артистка Радянського Союзу» (усміхається – ред.). Ну і, зрештою, я й стала артисткою.

У момент, коли вже йшла підготовка до вступу, я їздила на проби і мені сказали, що все дуже добре, але для акторського треба схуднути. Для мене це не могло бути умовою тоді, адже я хотіла, щоб оцінювали мій талант. І я вирішила шукати себе в чомусь іншому. Альтернативним варіантом стала режисура, де я могла проявити себе за кадром. Я була творчою дитиною, багато займалась протягом навчання в школі: відвідувала художню і музичну школи, гуртки з вокалу, багато концертів та вистав. Також чимало талантів дісталося від моїх рідних генетично, тож я була впевнена, що з режисурою все також складеться. Але доля вирішила по-іншому. Вже під час навчання в інституті, мене, як фактурну дівчину, запрошували зніматися в різних картинах. Ось так поступово в одній з них мене побачила професійна група кіностудії Довженка і запросили на кастинг. Так я зіграла свою першу роль в стрічці «Кілька любовних історій», за якою послідували й інші. Згодом з’явилися й перші телевізійні проєкти, в яких я була ведучою. Як виявилось, аби тебе помітили і можна було здійснити свою мрію, необов’язково худнути.

Руслано, які з ваших ролей в кіно ви вважаєте знаковими?

Звісно, знаковою для мене є роль Тетяни в фільмі «Москаль-чарівник». Це була одна з перших моїх головних ролей в кіно. Був дуже насичений графік зйомок, було місце для імпровізацій, а оскільки ти ще початківець, то паралельно з цим виникає безліч нових відчуттів. Словом, перші головні ролі не забуваються ніколи. Окремою цінністю для мене є те, що я грала на одному майданчику разом з такими акторами як Богдан Бенюк, Костянтин Шафоренко, Олександр Бондаренко, якого вже не має з нами.

Це були мої перші кроки в повнометражному кіно і потрібно було швидко все схоплювати і навчатись, аби бути на одному рівні з колегами. Взагалі, я завжди розумію та сприймаю кіно, як ансамбль між акторами, а тому в цьому плані до знакових ролей можу віднести також фільм «Вогнем та мечем», польського режисера Єжи Гоффмана. У мене була епізодична роль відьми Горпини і це було велике професійне щастя – мати змогу співпрацювати з такою командою і грати з відомим польськими та українськими акторами. Зйомки проходили в 1997-1998 роках і в мене тоді було враження, що я потрапила в Голлівуд, хоча це була всього лише сусідня Польща. Все було зроблено на найвищому рівні.

Як змінилась українська кіноіндустрія за 30 років Незалежності? Що спостерігали за цей час знакового?

Варто розпочати з того, що кіно зацікавило і державу, почали більше виділятися і, звісно, це давало свої результати. Про Україну заговорили і в Каннах, і у Венеції, і в США, як про державу, яка знімає кіно. Наші закордонні колеги розуміють, що нам є що сказати в кінематографі. Зараз найбільші кінофестивалі не обходяться без наших фільмів, які отримують нагороди і гарні відгуки, а це − вагомий здобуток для української кіноіндустрії.

Якщо прослідковувати розвиток українського кіно з 90-х до сьогоднішнього дня, то досягнень маємо чимало, але і є над чим працювати. Звісно, ще 10-15 років тому ми не мали такої кількості фільмів вітчизняного виробництва. Однак, залишаються ще речі в нашому кіно, яких варто позбуватись, аби не страждала якість. Під час першого локдауну, мені випала нагода передивитись дуже багато українських сучасних фільмів останніх років. Так от розвиток операторів, режисерів, команд – помітний разюче, за відносно недовгий час в роботах видно, що відбулись глибинні трансформації. І це дуже радує. А проблема, яка в нас зараз є − це слабка сценаристика. Хороший сценарій – це коли я не можу відірватися від фільму і складно передбачити, що буде далі відбуватися в кадрі. Інакше втрачається весь інтерес. Якщо ми говоримо про якісне та цікаве кіно, то без доброго сценарію тут не обійтись. Сценарій – це основа, без якої важко зняти гарне кіно.

Наша індустрія має всі шанси в найближчі роки досягти небачених результатів, адже у нас є все для цього – професіонали, технічна база, досвід. Зараз у нас часто знімають закордонні режисери і це теж показово, бо наші команди, які працюють в складі таких міжнародних знімальних груп, уміють працювати на рівні, володіють необхідними навичками, спокійно розмовляють англійською.

Чи зможемо ми побачити Руслану Писанку ще у ролі режисера?

Звісно, дуже хотілося б спробувати свої сили, тим паче, є досвід і бажання. Але до створення фільму ще потрібно визріти. Хотілося б знайти хорошого сценариста і того героя, якого я могла б запропонувати глядачу. Тільки тоді спробую створити свій фільм, а поки що мене цілком і повністю захопило телебачення.

Руслано, у вас досить нетипова кар’єра: ви і режисер, і знімалися в кіно, зараз ви ведуча шоу «Твій день», граєте в театрі. Як вдається все поєднувати?

Чого я справді не встигаю – так це відпочивати. Та оскільки завжди відносила себе в ряди трудоголіків, то для мене це цілком нормальний ритм. Звісно, моментами відчуваєш виснаження, але коли є внутрішня потреба ділитись і ти відчуваєш, що потрібен людям – втома відходить на другий план і насолоду від улюбленої справи відчуваєш сильніше.

Чи не складно вам переключатись між своїми амплуа. Адже сцена театру і прямий ефір на телебаченні – це зовсім різне?

У моєму житті склалося так, що ось ця різноманітність – саме те, що допомагає мені триматися на плаву та не з’їхати з глузду (сміється – ред.). Я так влаштована, що займатись чимось одним – не мій варіант. А тому переключатись, розділяти для мене не складно. Приємно, коли після вистав люди фотографуються, кажуть, що дивляться шоу «Твій день». Це дуже цінно, коли твоя робота подобається іншим. Якщо я здатна в ролі ведучої чи акторки покращити настрій людині, викликати позитивні емоції чи бути корисною, – то значить я на своєму місці.

За вашими спостереженнями, як змінилась телевізійна аудиторія з середини 2000-х років?

Змінилося життя. І на аудиторії, яка нас дивиться, це також позначається. Найперше, глядачі подорослішали: ті, хто дивилися мене раніше, стали старшими. Ми разом за цей час набували певного досвіду і нині нам є про що поговорити, які і 10-15 років тому. Але незмінним залишилось одне – люди так само хочуть відчувати тепло, турботу, позитив і мати цікавого співрозмовника по той бік екрану. Це ми і продовжуємо робити з моїми співведучими – Іриною Ванниковою, Владом Ямою в ефірах «Твого дня».

Руслано, як ви вважаєте, які фільми нам потрібні і яким ви бачите кіно в найближчі роки?

У часи, коли я навчалась, в театральному інституті, у нас висів плакат з відомим висловом: «Найважливішим із всіх мистецтв – є кіно». І найважливішим воно є насамперед тому, що з допомогою фільму найпростіше донести до великої кількості людей потрібний меседж, бачення та, звісно, ідеологічну складову. Цінності, які нас об’єднують, мають бути закладені в фільмах.

Якщо проаналізувати американське кіно, то у кожній історії знайдеться людина, яка покаже, що американцем бути дуже круто, в найпростішій комедії обов’язково буде герой, який скаже, що законів потрібно дотримуватися – це головне в Америці. У кожному сюжеті в них закладена американська мрія – і це працює. Подібного хотілося б і у нас. Фільми є і мають бути різними за жанром, темами, посилом, бо нам потрібне різне кіно. Але хотілося б, щоб навіть в найпростішому сюжеті були закладені ті цінності, які ми сповідуємо і головні позиції, які важливі для нас і підростаючого покоління.

За підтримки Київстар ТБ