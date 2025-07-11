Cоліст нашумілого хору "Гомін" заявив про бронь від мобілізації й назвав причину: "Є деякі пункти"

Вадим Яценко

Реклама

Художній керівник хору "Гомін", диригент Вадим Яценко, який підкорює Мережу своїм співом і збирає мільйонні перегляди, розповів про бронь від мобілізації від роботи та скільки заробляє.

Так, артист, який нещодавно ділився деталями свого шлюбу, розповів, що нині має офіційне бронювання від мобілізації, надане йому через роботу в Оперному театрі у Львові. За словами Яценка, це пов’язано з визнанням його закладу частиною критичної інфраструктури. Він зазначив, що не надто занурювався у юридичні нюанси процедури, однак розуміє загальну логіку — йдеться, зокрема, про обсяги податків, які сплачує установа.

"Я маю бронь від Оперного театру. Так є через момент критичності, критичної інфраструктури й так далі. Там є деякі пункти, по яким визначається критичність. Момент того, що йдуть досить великі податки до держави, пов'язані з відсотком податків, з сумою податків, які організація платить. Тобто я не особливо заглиблювався, чисто математично знаю, як це все працює", — поділився в інтерв’ю Наталії Балюк.

Реклама

Вадим Яценко / © instagram.com/yatsenko_vadym

Крім того, музикант поділився, якими є його доходи під час війни. Вадим не став вдаватися в подробиці та не назвав цифри, але зауважив, що мовиться не про великі суми. Водночас заробленого йому вистачає на проживання, харчування та бюджетний одяг.

"Невелика. Цього вистачає, щоб винаймати квартиру у Львові, бо не маємо власного житла, купувати продукти... У мене штани з секонд-хенду. В Органному залі я офіційно працюю на пів ставки. Моя основна ставка, основна робота – це головний хормейстер Оперного. Я переїхав до Львова сім років тому, і це була моя основна робота. В Органному залі я почав працювати разом з хором "Гомін" два роки тому, тому там я працюю за сумісництвом", — пояснив зірка.

Нагадаємо, нещодавно мама Вадима Яценка показала його будинок, в якому виріс, і здивувала, коли він насправді почав співати.