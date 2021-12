Crazy Frog випустив перший за 11 років кліп та спричинив фурор у Мережі

Жабеня представило ролик на трек-ремікс Tricky.

Легендарний персонаж Crazy Frog випустив перший за 11 років кліп.

Так, синє жабеня представило трек Tricky – ремікс на хіт It's tricky американського репгурту RUN DMC та пісню M to the B артистки Millie B.

В анімаційному відео, яке з'явилося на You-Tube, жабеня намагається потрапити на космічну станцію Space-Y та їде в повітрі над пустелею. Втім, дорогою його намагаються впіймати роботи-охоронці. Після сутички Crazy Frog вдалося вислизнути і на ракеті полетіти у космос.

У коментарях юзери зраділи поверненню жабеняти.

Дякуємо за повернення до часів початкової школи

Легендарна жаба, дитинство все ще залишилося в серці

Рада була почути всіма улюбленого фрога знову, і побачити також

Зауважимо, Crazy Frog створив шведський аніматор Ерік Вернквіст 2002-2003 роках. Персонаж став популярним 2005 року після кліпу на ремікс Axel F. Цей трек був мобільним рингтоном тисячі користувачів.

Читайте також: