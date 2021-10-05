Цвяхи, скакалка, розтяжка: якими вміннями дивує фанатів Тіна Кароль

Артистка приголомшує прихильників своїми талантами.

Українська попдіва Тіна Кароль на власному прикладі доводить, що "талановита людина – талановита у всьому".

Артистка, крім свого сильного вокалу та пісень, нерідко шокує шанувальників різними дивовижними вміннями. Редакція сайту ТСН.ua вирішила показати, чим дивує зірка.

Стоїть на цвяхах

Нещодавно зірка українського шоубізнесу шокувала відео, як стоїть на цвяхах. Артистка поділилася, що це її трансформація в спорті. Виконавиця прийшла до такого методу цього року і тепер кожен день не минає без такої незвичайної дії.

instagram.com/tina_karol

Танцює на стільцях

І от розтяжка Тіни дозволяє їй приголомшувати фанів неймовірними трюками на стільцях. Так, під час своїх концертів співачка виконує фірмові карколомні позування.

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

Опанувала ролики

Тіна на всі 100% віддана своїй справі. І заради ефектних шоу вона ладна опанувати, здавалося б, будь що. Зокрема, зірка швидко навчилася кататися на роликах для знімань свого кліпу "Красиво".

Також безстрашна виконавиця виступила на сцені та влаштувала фотосет із живим пітоном на голому тілі.

Артистка встигає все. Крім концертів, записів на студії, знімань кліпів та занять спортом, Тіна Кароль також розвиває свій бренд. Зірка випускає свічки, хустинки, помади, взуття та ще багато всіляких дівчачих штучок.

instagram.com/tina_karol

Зі свого боку, віддані фани не припиняють захоплюватися своєю кумиркою та мрію бути схожою на неї.

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