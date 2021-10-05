Цвяхи, скакалка, розтяжка: якими вміннями дивує фанатів Тіна Кароль

Артистка приголомшує прихильників своїми талантами.
Українська попдіва Тіна Кароль на власному прикладі доводить, що "талановита людина – талановита у всьому".
Артистка, крім свого сильного вокалу та пісень, нерідко шокує шанувальників різними дивовижними вміннями. Редакція сайту ТСН.ua вирішила показати, чим дивує зірка.
Стоїть на цвяхах
Нещодавно зірка українського шоубізнесу шокувала відео, як стоїть на цвяхах. Артистка поділилася, що це її трансформація в спорті. Виконавиця прийшла до такого методу цього року і тепер кожен день не минає без такої незвичайної дії.
@tinakarol
Кто также занимается стойкой на гвоздях? Если нет, хотел бы попробовать? ##трансформациявспорте ##тинакароль♬ Девочка - Тина Кароль
"Це боляче! Але це більше про прийняття болю, і наскільки він страшний. Можливо, наш мозок малює його таким, неймовірно болісним. Я поки ще лише починаю", - поділилася Кароль.
Майже годину стрибає на скакалці
Ще однією трансформацією у спорті виконавиця вважає свої стрибки зі скакалкою. Так, Тіна займається без перерви 40-45 хвилин та зізнається, що поки що 50 хв їй даються складно. Втім, з таким бажанням зірка скоро стрибатиме й годину. Виконавиця поділилася, що займається так, аби без втоми і задишки співати наживо декілька концертів на день.
@tinakarol
Привет! Это моя ##трансформациявспорте Занимаешься ли ты спортом\йогой? Поделись♬ Красиво - Тина Кароль
Має приголомшливу розтяжку
Дивує фанів знаменитість і своєю приголомшливою розтяжкою. Кароль час від часу показує відео, де демонструє неймовірну гнучкість тіла.
Танцює на стільцях
І от розтяжка Тіни дозволяє їй приголомшувати фанів неймовірними трюками на стільцях. Так, під час своїх концертів співачка виконує фірмові карколомні позування.
Опанувала ролики
Тіна на всі 100% віддана своїй справі. І заради ефектних шоу вона ладна опанувати, здавалося б, будь що. Зокрема, зірка швидко навчилася кататися на роликах для знімань свого кліпу "Красиво".
Також безстрашна виконавиця виступила на сцені та влаштувала фотосет із живим пітоном на голому тілі.
Артистка встигає все. Крім концертів, записів на студії, знімань кліпів та занять спортом, Тіна Кароль також розвиває свій бренд. Зірка випускає свічки, хустинки, помади, взуття та ще багато всіляких дівчачих штучок.
Зі свого боку, віддані фани не припиняють захоплюватися своєю кумиркою та мрію бути схожою на неї.
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