Даміано Давид показав, як власноруч набив на животі кострубате тату

Рокер прикрасив своє тіло назвою нової пісні.
Соліст гурту-переможця "Євробачення-2021" Måneskin Даміано Давид, який має купу татуювань, вирішив прикрасити своє тіло ще одним малюнком.
Так, 22-річний зірка зробив на животі напис "MAMMAMIA" – назву нового треку. При чому, артист самотужки набив тату і воно вийшло дещо кострубатим. Відповідне відео з'явилося на сторінці музикантів в Instagram.
Зі свого боку, барабанник гурту Ітан Торкіо написав у коментарях, що Даміано – найбожевільніший з учасників Måneskin.
Невдовзі у Мережі з'явився і трек, якому присвятив тату виконавець.
Втім, не усі користувачі були задоволені новинкою. У коментарях юзери писали, що пісня – копія хіта зірок I WANNA BE YOUR SLAVE.
- Чому ви усі такі приголомшені? Це ж копія I WANNA BE YOUR SLAVE
- На мою думку – це буде провал. Сподіваюся, вони не залишаться прив'язаними до звуків IWBYS
- Чому це звучить точно як IWBYS?
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