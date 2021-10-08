Даміано Давид показав, як власноруч набив на животі кострубате тату

Даміано Давид показав, як власноруч набив на животі кострубате тату

Рокер прикрасив своє тіло назвою нової пісні.

Соліст гурту-переможця "Євробачення-2021" Måneskin Даміано Давид, який має купу татуювань, вирішив прикрасити своє тіло ще одним малюнком.

Так, 22-річний зірка зробив на животі напис "MAMMAMIA" – назву нового треку. При чому, артист самотужки набив тату і воно вийшло дещо кострубатим. Відповідне відео з'явилося на сторінці музикантів в Instagram.

Зі свого боку, барабанник гурту Ітан Торкіо написав у коментарях, що Даміано – найбожевільніший з учасників Måneskin.

Невдовзі у Мережі з'явився і трек, якому присвятив тату виконавець.

Втім, не усі користувачі були задоволені новинкою. У коментарях юзери писали, що пісня – копія хіта зірок I WANNA BE YOUR SLAVE.

Чому ви усі такі приголомшені? Це ж копія I WANNA BE YOUR SLAVE

На мою думку – це буде провал. Сподіваюся, вони не залишаться прив'язаними до звуків IWBYS

Чому це звучить точно як IWBYS?

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