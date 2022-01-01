Даміано Давид показав, який вигляд мав у дитинстві: пухкенький та з цигаркою в роті

Даміано Давид показав, який вигляд мав у дитинстві: пухкенький та з цигаркою в роті

Також свої дитячі фото показали й інші учаснику гурту.

Учасники італійського гурту Måneskin вирішили привітати своїх прихильників з Новим роком.

Зокрема, вони показали дитячі світлини. Першою чергою фани оцінили знімок Даміано. Так, співак у дитинстві мав досить таки кумедний вигляд. Майбутній артист був пухкеньким та з довгим волоссям. А ще виконавець в дитинстві був ще тим хуліганом, адже позував перед камерою з цигаркою в роті.

Даміано Давид в дитинстві / instagram.com/maneskinofficial

А Вікторія в дитинстві була справжньою красунею. В неї було довге волосся та виразні оці.

Вікторія де Анджеліс в дитинстві / instagram.com/maneskinofficial

Томас мав руде волосся. Також на його щічках та носі красувалося ластовиння.

Томас Раджі в дитинстві / instagram.com/maneskinofficial

В Ітана в дитинстві були пухкенькі щічки та яскраві блакитні очі.

Ітан Торкіо в дитинстві / instagram.com/maneskinofficial

"Ці чотири дитини дожили до 2021 року. Бажаємо всім щасливого Нового року", - поділилися учасники гурту.

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