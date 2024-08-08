Дан Балан приїхав до Одеси і здивував досконалим володінням українською мовою

Молдавський співак Дан Балан неочікувано показався в Одесі.

Так, у своєму Instagram артист поділився, що знову прибув до України. Цього разу виконавець приїхав не на захід країни, а на південь, а саме до Одеси. Виявляється, що в Дана Балана має відбутися концерт, тож він прибув до міста завчасно, аби підготуватися до виступу.

Окрім того, про свій приїзд до Одеси молдавський музикант повідомив українською. Ба більше, Дан Балан здивував, що досконало володіє мовою та вільно розмовляє без акценту, щоправда, зі словом "п'ятниця" певні складнощі таки виникли.

Дан Балан в Одесі заговорив українською мовою

"Привіт, Одесо. Я вже в Україні. З нетерпінням чекаю на нашу зустріч з вами цієї п'ятниці", - поділився артист.

Нагадаємо, наприкінці червня цього року Дан Балан вперше за час повномасштабної війни приїхав до України. Тоді артист для своєї подорожі обрав Буковель. Співак показував, як катався на велосипеді серед українських гір.

Дан Балан показався у Буковелі

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