Дан Балан в Одесі неочікувано відіграв концерт українською та здивував глядачів вчинком

Молдовський співак Дан Балан вперше під час повномасштабної війни відіграв концерт в Україні.

Виступ виконавця відбувся в Одесі у п'ятницю, 9 серпня, в одному з місцевих клубів. Саме тоді співак приємно здивував українців.

До слова, артист тішив присутніх глядачів, яких було чимало, своїми хітами та заряджав неймовірною енергією. Та не лише цим Дан Балан запам'ятався. Молдавський співак вів концерт українською мовою.

Дан Балан дав концерт в Одесі та приємно здивував українців

Зокрема, артист чудово володіє українською. Щоправда, деякі слова йому таки складно даються. Тим не менш, Дан Балан впевнено говорив з присутніми українською. Своїм вчинком артист просто здивував присутніх глядачів.

Зазначимо, Дан Балан приїхав до України, а саме до Одеси. В артиста в місті відбувся концерт. До слова, це перший виступ виконавця під час повномасштабної війни в Україні. Балан також в Одесі відмовився від російської мови та спілкувався винятково українською.

Дан Балан в Одесі заговорив українською мовою

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