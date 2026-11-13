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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1186
Час на прочитання
2 хв

Дан Балан вперше за декілька років тиші випустив нову пісню і здивував кардинальними змінами

Артист нарешті потішив прихильників новинкою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Дан Балан

Дан Балан

Молдавський співак та хітмейкер Дан Балан презентує нову румунськомовну пісню Respir — атмосферну композицію про внутрішню свободу, відродження та здатність по-новому відчувати життя навіть тоді, коли світ навколо здається незмінним.

Свій творчий шлях виконавець розпочав у 17 років саме із готичної музики. Ще задовго до багатомільйонних хітів артист експериментував із драматичними мелодіями і нестандартними музичними формами. Саме ці творчі пошуки стали основою для його особливого музичного бачення, яке згодом трансформувалося в авторську естетику, якій Дан дав назву Cinematic gotik pop, тому новий трек став своєрідним мостом між минулим і майбутнім артиста.

Respir, що в перекладі з румунської означає «Дихаю», — це філософська музична історія про момент, коли людина нарешті дозволяє собі зупинитися, відпустити минуле та зробити перший справжній вдих назустріч новому етапу життя.

Дан Балан

Дан Балан

Композиція знаменує початок нової глави у творчості Дана Балана. Артист, який протягом багатьох років дивує слухачів музичними експериментами та несподіваними творчими рішеннями, вступає в період внутрішньої трансформації, переосмислення та пошуку нових форм самовираження. На перший план виходять глибина почуттів, щирість і свобода бути собою.

Символічно, що саме Respir стає відправною точкою цього етапу. Головна ідея пісні — навчитися дихати по-новому, відпускаючи минуле та відкриваючись майбутньому, перегукується з творчими змінами самого артиста. Композиція сприймається як відверта розмова із самим собою, сповнена особистих переживань, роздумів та нових сенсів.

«Respir — це пісня про силу рухатися вперед, цінність кожної миті та здатність знаходити світло навіть після найтемніших періодів. Відчуваю, що ця пісня особливо може відгукнутися українським слухачам. Адже нова композиція нагадує: навіть коли здається, що життя завмерло, воно продовжується у найменших деталях», — ділиться виконавець.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Надя Дорофєєва представила нову пісню, в якій розсекретила власні редфлеги. Артистка зізналась, які недоліки приховувала.

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