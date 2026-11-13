Дан Балан вперше за декілька років тиші випустив нову пісню і здивував кардинальними змінами

Дан Балан

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Молдавський співак та хітмейкер Дан Балан презентує нову румунськомовну пісню Respir — атмосферну композицію про внутрішню свободу, відродження та здатність по-новому відчувати життя навіть тоді, коли світ навколо здається незмінним.

Свій творчий шлях виконавець розпочав у 17 років саме із готичної музики. Ще задовго до багатомільйонних хітів артист експериментував із драматичними мелодіями і нестандартними музичними формами. Саме ці творчі пошуки стали основою для його особливого музичного бачення, яке згодом трансформувалося в авторську естетику, якій Дан дав назву Cinematic gotik pop, тому новий трек став своєрідним мостом між минулим і майбутнім артиста.

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Respir, що в перекладі з румунської означає «Дихаю», — це філософська музична історія про момент, коли людина нарешті дозволяє собі зупинитися, відпустити минуле та зробити перший справжній вдих назустріч новому етапу життя.

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Дан Балан

Композиція знаменує початок нової глави у творчості Дана Балана. Артист, який протягом багатьох років дивує слухачів музичними експериментами та несподіваними творчими рішеннями, вступає в період внутрішньої трансформації, переосмислення та пошуку нових форм самовираження. На перший план виходять глибина почуттів, щирість і свобода бути собою.

Символічно, що саме Respir стає відправною точкою цього етапу. Головна ідея пісні — навчитися дихати по-новому, відпускаючи минуле та відкриваючись майбутньому, перегукується з творчими змінами самого артиста. Композиція сприймається як відверта розмова із самим собою, сповнена особистих переживань, роздумів та нових сенсів.

«Respir — це пісня про силу рухатися вперед, цінність кожної миті та здатність знаходити світло навіть після найтемніших періодів. Відчуваю, що ця пісня особливо може відгукнутися українським слухачам. Адже нова композиція нагадує: навіть коли здається, що життя завмерло, воно продовжується у найменших деталях», — ділиться виконавець.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Надя Дорофєєва представила нову пісню, в якій розсекретила власні редфлеги. Артистка зізналась, які недоліки приховувала.

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