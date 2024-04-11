Дан Балан вперше зізнався, чи дійсно у них з Тіною Кароль був роман та чи спілкується з нею

Артист прокоментував чутки про стосунки з українською співачкою, які не вщухають вже багато років.

Молдавський співак Дан Балан чесно зізнався, чи дійсно у нього був роман з українською виконавицею Тіною Кароль та чи спілкуються вони зараз.

Чутки про стосунки між артистами не вщухають вже багато років. Раніше вони чітко не коментували їхній ймовірний роман. Утім, додати ясності вирішив Дан Балан. У своєму Telegram артист запевнив, що їх із Тіною Кароль не пов'язують близькі стосунки, а лише робочі, тож між ними не було роману. Також співак додав, що протягом останніх двох років взагалі не спілкувався зі співачкою.

Дан Балан та Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Дан Балан прокоментував їхній "роман" через дії акаунта "DanTina", де його та Кароль представляють як пару. Як зазначив артист, це вже перейшло всі межі, адже прихильники теорії, що він зі співачкою перебуває в романтичних стосунках, не дають спокою його рідним.

"Я хочу звернутися до групи DanTina, яка тероризує мою сім'ю, друзів та близьке оточення: це низько! Як я вам казав кілька років тому: нас із Тіною не пов'язують близькі стосунки. Ми не спілкувалися вже два роки. Немає сенсу в існуванні вашої групи. Ви живете в ілюзіях, а ваші дії, які націлені на те, щоб шкодити іншим, роблять вашу спільноту небезпечною для суспільства", - різко висловився артист.

Дан Балан та Тіна Кароль

Зазначимо, чутки про роман Дана Балана та Тіни Кароль спалахнули 2019 року, коли артисти стали тренерами шоу "Голос країни". На проєкті вони поводилися, як закохана парочка. Артисти фліртували одне з одним, влаштовували сцени ревнощів, а Балан навіть познайомив Кароль зі своєю мамою. 2019 року знаменитості також випустили спільний трек, який отримав назву "Домой".

Дан Балан та Тіна Кароль / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Нагадаємо, нещодавно з'явилися чутки, що блогерка Даша Квіткова перебуває у стосунках з одруженим чоловіком. Знаменитість вже відреагувала злив про її "роман" та зізналась, чи дійсно після розлучення знайшла нове кохання.

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