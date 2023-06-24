Даніель Салем довів до сліз щемливим відео з донькою, яку побачив вперше за час війни

Телеведучий та бізнесмен Даніель Салем розчулив Мережу відео зустрічі зі своєю восьмирічною донечкою Сантою-Луною.

Зірковий батько не бачив доньку від початку повномасштабної війни, адже разом з мамою вона виїхала за кордон. Нарешті після такої тривалої розлуки Салем зміг обійняти дівчинку.

Зворушливим відео їхньої зустрічі на пероні вокзалу шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram. Санта заскочила на руки до батька та міцно обіймала його, а сам Даніель не міг втримати щасливих емоцій. Також шоумен звернувся до дружини Марії та подякував їй за донечку.

"Коли завмер увесь мій світ! Я так довго чекав на тебе! Я люблю тебе, моя кров! Маріє, дякую тобі за це щастя, 8 років тому ти створила диво, за яке я все своє життя буду тобі вдячний", - написав Салем.

Від таких зворушливих кадрів підписники та колеги ведучого не могли втримати сліз: "Наймиліші кадри", "До сліз", "Плачу разом з вами", "Як же це зворушливо".

Зазначимо, що зараз Даніель Салем несе службу у лавах ЗСУ. Шоумен від початку повномасштабної війни взяв до рук зброю та пішов захищати країну від ворога.

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