Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Даніель Салем довів до сліз відео, на якому співає гімн України разом з пораненим побратимом

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
5709
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Даніель Салем довів до сліз відео, на якому співає гімн України разом з пораненим побратимом

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Телеведучий поділився щемливими кадрами.

Шоумен та військовослужбовець Даніель Салем час від часу ділиться з шанувальниками кадрами з передової.

Одне з таких відео в Instagram ведучого довело його підписників до сліз. На ролику Салем показав, як плив у човні разом із побратимами одразу після бойового завдання.

Один з товаришів Даніеля отримав серйозне порання і йому намагалися надати першу допомогу. Саме у цей складний момент військовослужбовці заспівали гімн України для підняття бойового духу. 

"Контактний бій не завжди проходить гладко! але наш дух не зламати! сьогодні оркам було не солодко! Люблю тебе,  Україно!", - написав під відео Салем.

Щемливі кадри з передової не змогли залишити байдужих та довели шанувальників шоумена до сліз. 

  • Як же боляче це все...
  • Сльози на очах від цього відео!
  • Тримайтеся, хлопці! Нехай з вами усе буде гаразд!

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
5709
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація