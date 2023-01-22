Даніель Салем довів до сліз відео, на якому співає гімн України разом з пораненим побратимом

Шоумен та військовослужбовець Даніель Салем час від часу ділиться з шанувальниками кадрами з передової.

Одне з таких відео в Instagram ведучого довело його підписників до сліз. На ролику Салем показав, як плив у човні разом із побратимами одразу після бойового завдання.

Один з товаришів Даніеля отримав серйозне порання і йому намагалися надати першу допомогу. Саме у цей складний момент військовослужбовці заспівали гімн України для підняття бойового духу.

"Контактний бій не завжди проходить гладко! але наш дух не зламати! сьогодні оркам було не солодко! Люблю тебе, Україно!", - написав під відео Салем.

Щемливі кадри з передової не змогли залишити байдужих та довели шанувальників шоумена до сліз.

Як же боляче це все...

Сльози на очах від цього відео!

Тримайтеся, хлопці! Нехай з вами усе буде гаразд!

Читайте також: