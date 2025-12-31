Даніель Салем і Lida Lee після зізнання у романі зробили парні татуювання

Даніель Салем і Lida Lee

Українська співачка Lida Lee та ведучий Даніель Салем після зізнання у романі набили парні тату з важливим для них значенням.

Татуювання стали для парочки подарунком на Новий рік. Зокрема, закохані набили на руці особливих для них напис, а саме "Схожі". Саме це слово тісно пов'язане з їхнім романом. Даніель Салем та Lida Lee розсекретили стосунки одночасно з прем'єрою пісні артистки "Схожі". У кліпі на композицію закохані зібрали їхні спільні різноманітні романтичні моменти та зазначили, що вони "більше не друзі". Отже, назва треку "Схожі" – тепер назавжди залишиться на їхньому тілі

Даніель Салем і Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

"Для нас це не просто чергові тату, а особливий спогад, який залишиться назавжди", - запевнили закохані.

Зазначимо, Даніелю Салему та Lida Lee вже тривалий час приписували роман. Проте парочка запевняла, що вони лише просто друзі. Та, врешті, виявилося, що між ними дійсно є романтичні стосунки, про що закохані оголосили в середині грудня.

