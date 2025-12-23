Даніель Салем і Lida Lee заявили про роман і потішили своєю домашньою романтикою: "Більше не друзі"

Lida Lee та Даніель Салем

Українська співачка Lida Lee офіційно підтвердила чутки про роман з українським актором і військовослужбовцем Даніелем Салемом.

Так, артистка красномовно запрем’єрила трек «Схожі», сюжет якого описує сильні почуття між парою. Разом з хітом вона опублікувала милий кліп, де неочікувано постала з Даніелем. У кадрі вони постають як пара й не приховують вже почуттів одне до одного. Зокрема, обіймаються, цілуються та весело й романтично проводять час разом. І все це було знято у форматі камер спостереження у закоханих вдома.

Остаточно всі крапки над «і» розставив допис Lida Lee, де вона заявила, що з актором вони «більше не друзі» та процитувала рядок з пісні «ми так схожі». Таким чином все стало на свої місця, адже раніше зіркам вже неодноразово приписували стосунки. Своєю чергою вони постійно заперечували це та наголошували, що доводяться одне одному просто друзями та колегами. А на прем’єру одного з фільмів прийшли у символічних футболках з написом «Ми просто друзі». Та, схоже, дружба переросла у щось більше.

Даніель Салем і Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Щоправда, ще у вересні цього року Lida Lee інтригувала стосунками з геть іншим чоловіком. Зокрема, у фотоблогу вона публікувала фото із загадковим чоловіком і квітами. Та шанувальники швидко дійшли висновку, що то був не Салем, адже на руці чоловіка не було татуювань, притаманних акторові. Тож загадка все ще може бути не до кінця розкритою.

