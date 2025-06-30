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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1035
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Даніель Салем на милих кадрах показав, як його 10-річна донька від ексдружини підросла та змінилася

До Даніеля Салема приїхала донька. Шоумен показав, як проводить із нею час.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Даніель Салем із донькою

Даніель Салем із донькою / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Відомий український ведучий Даніель Салем поділився милими кадрами з 10-річною донькою Санта-Луною, на яких показав, як вона помітно підросла та змінилася.

Шоумен опублікував у своєму Instagram рідкісний сімейний контент. Зокрема, до ведучого приїхала його 10-річна донечка від ексдружини. Тож, нині Даніель Салем насолоджується кожною хвилиною, проведеною з Санта-Луною.

Ведучий опублікував кадри, на яких ніжився з донечкою. Як зазначив шоумен, для нього час проведений із Санта-Луною, – просто безцінний.

Даніель Салем із донькою / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем із донькою / © instagram.com/daniel_jihad_salem

"Тримаю тебе за кожну клітинку! Моя кров!" – підписав кадри з донькою шоумен.

Зазначимо, Даніель Салем виховує 10-річну доньку Санта-Луну. Дівчинку йому народила дружина Марія, з якою він розлучився в грудні 2024 року. Під час повномасштабної війни жінка разом із донькою проживає за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут показувала рідкісні фото 8-річної доньки. Знаменитість також зворушила публічним зверненням до Євдокії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1035
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