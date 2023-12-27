Даніель Салем набив на пів спини татуювання в українському стилі та пояснив його значення

Телеведучий та актор Даніель Салем зробив собі неочікуваний подарунок на Різдво та набив новеньке татуювання.

Відтепер у шоумена на спині красується український орнамент. Салем вже пояснив, чому обрав саме таке татуювання. До слова, ведучий говорить, що в його "жилах тече українська ДНК". Тож, таким чином знаменитість хотів увіковічити це нагадування й на своєму тілі. Майстри одного з тату-салонів Києва оцінили цю ідею та залюбки погодилися набити тату.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Зробив собі подарунок на Різдво! У моїх жилах тече українська ДНК. Коли я прийшов з цією ідеєю до хлопців зі студії, їм сподобався задум тату, і вони одразу взялися за роботу!" – поділився шоумен.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем опублікував ролик, як йому робили татуювання. На відео чутно, як знаменитість кричить від болю. Та, як зізнався шоумен, йому було боляче лише 40 хвилин, коли набивали тату на ребрах. Решту сеансу, який тривав шість годин, Салем насолоджувався процесом.

Даніель Салем набив на пів спини татуювання в українському стилі

"Сеанс тривав шість годин, з них боляче було хвилин 40, нарізка саме з цього часу, коли майстер працював в районі ребер та лопатки, весь інший час було дуже весело та душевно", - поділився ведучий.

Нагадаємо, нещодавно 20-річна донька ведучої Олени Кравець набила одразу три татуювання. Марія вже показала свої нові зображення на тілі.

Читайте також: