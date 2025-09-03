Даніель Салем натякнув на нові стосунки загадковим романтичним відео

Даніель Салем / © Прес-служба каналу ТЕТ

Реклама

Український ведучий і військовослужбовець Даніель Салем опублікував відео, яке дало зрозуміти — в його житті з’явилося кохання.

На своїй сторінці в Instagram Даніель Салем опублікував короткий ролик із новою обраницею. На кадрах дівчина ніжно торкається його обличчя, а сам Салем сміється й жартома кусає її за пальці з червоним манікюром. До відео він додав підпис, що закохався.

"Здається, я закохався", — написав артист.

Реклама

Даніель Салем із загадковою коханою / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Обличчя коханої ведучий показувати не став, залишивши простір для роздумів. У Мережі одразу почали гадати, хто ж ця дівчина. Дехто припустив, що це співачка Lida Lee, втім інші сумніваються, адже в артистки наразі інший манікюр.

Таким чином Салем лише підігрів цікавість своїх прихильників, які тепер активно обговорюють його особисте життя.

Нагадаємо, нещодавно Lida Lee промовистим фото натякнула на нові стосунки. Артистка опублікувала світлину із загадковим чоловіком.