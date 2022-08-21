Даніель Салем отримав поранення на передовій: "Зловив кулю в бронік"

Ведучий Даніель Салем від початку повномасштабної війни пішов захищати країну від російських окупантів.

Як зізнався знаменитість, він служить в авіарозвідці. Коли у Салема є вільний час, що ведучий намагається зробити щось корисне. В основному, волонтерство.

Та зараз Даніель перебуває на лікарняному. Він отримав травму спини, тому нині лікується.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Я в спецпідрозділі, і я в авіарозвідці в бригаді 299, тому у нас є виїзди. Зараз моя сім'я не тут, у мене немає друзів крім військових моїх побратимів. І якщо ми їдемо "відпочивати", якщо так можна сказати, я обираю робити щось корисне - волонтерю. Наприклад, зараз у мене був лікарняний, тому що отримав травму спини. Зловив, як то кажуть, кулю в бронік", - розповів зірка у програмі "Неймовірна правда про українців".

До речі, це вже не вперше, коли Салем отримує травму. На початку повномасштабної Даніель отримав контузію, у результаті якої було пошкоджено вухо. Як зізнався знаменитість, слух до нього не повернувся.

"Зараз там новоутворення - кіста, яка заважає слуху повернутися", - зізнався ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Даніель Салем показав, як минає його служба в ЗСУ. Знаменитість записав відео, коли з іншими побратимами вів розвідку.

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